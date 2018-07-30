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Tuncay Özkan'dan Muharrem İnce'ye çok sert cevap!

Tuncay Özkan'dan Muharrem İnce'ye çok sert cevap!

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün gece katıldığı televizyon programında seçim gecesi sarhoş olduğu için açıklama yapmadığı yönündeki haberlerin Tuncay Özkan tarafından servis edildiğini söyledi. Özkan'dan bugün çok sert tepki geldi.

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Eklenme Tarihi: 30-07-2018 10:08 - Güncelleme: 30-07-2018 10:08

Muharrem İnce'nin sözlerine CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'dan sert cevap geldi.

CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, dün akşam Halk TV’de katıldığı programda, '24 Haziran gecesi insanı içine çıkamayacak durumda olduğuna' ilişkin söylentinin Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan tarafından dolaşıma sokulduğunu iddia ederek, “İnsan içine çıkamayacak durumdaydı yalanını uyduranlar. Sıradan ve kaba adam diyenler. O yalanı yandaş medyaya uyduranlardır. Konuyu burada kapatıyorum” dedi.

Hürriyet’e konuşan Özkan, “Sadece ‘sıradan ve kaba’ değil, Muharrem İnce’nin aynı zamanda iftiracı olduğunu gördüm. Söylediklerini ispat edemeyen şerefsizdir. CHP kültüründe yalana yer yoktur” dedi. Özkan, İnce hakkında attığı tweetten ötürü pişman olmadığını da sözlerine ekledi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR13 YORUM

  • ahmed 30 Temmuz 2018 11:18 chp hayatı yalan dolan küfür eziyet zulüm her zamanki halleri

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Muharrem İnce
MUHARREM İNCE KİMDİR?

CHP Yalova milletvekili Muharrem İnce kimdir, kaç yaşındadır ve aslen nerelidir? Muharrem İnce'nin eşi Ülkü İnce ve çocukları ile siyasi hayatına ilişkin biyografisi; Muharrem İnce 4 Mayıs 1964 Yalova doğumludur. Muharrem İnc

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