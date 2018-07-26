TSK havadan bombaladı: 12 terörist etkisiz hale getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK), Hakkari ve Şanlıurfa ile Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde terör hedeflerine yönelik dün düzenlenen hava harekatlarında 12 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Genelkurmay Başkanlığının resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalı, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin güneyi ve Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesinde tespit edilen terör hedeflerine yönelik dün hava harekatı düzenlendiği belirtildi.
Açıklamada, hava harekatlarında 12 bölücü terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiği kaydedildi.
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