Trump'tan Kuzey Kore liderine hediye!

Güney Koreli basın kuruluşu Chosun Ilbo'nun haberine göre, Kuzey Kore'yi ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Kim'e Trump tarafından bizzat imzalanmış ve üzerine not yazılmış bir Elton John albümü hediye edecek.
İddiaya göre, hediyenin arkasında yatan hikaye Trump ve Kim'in Singapur'da düzenledikleri zirvede yaşanan bir diyaloğa dayanıyor. Görüşme sırasında Trump'ın Kim'e 'Küçük roket adam' şarkısını bilip bilmediğini sorduğu, Kim'in ise bu soruya 'Hayır' yanıtı verdiği belirtiliyor.
Trump, Kuzey Kore ve ABD ilişkilerinin dip noktası olarak nitelenen 2017 yılı boyunca çeşitli konuşma ve Twitter mesajlarında Kim'e 'Roket adam' olarak seslenmişti.
Trump, dün de Montana'da düzenlenen bir toplantıda Elton John'a gönderme yapmış, kalabalığı işaret ederek 'Elton John'un rekorunu kırdım' ifadesini kullanmıştı.
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