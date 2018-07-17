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Trump'tan çok kritik NATO açıklaması!

Trump'tan çok kritik NATO açıklaması!

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından "NATO zayıftı ancak şimdi tekrar güçlü. (Bu Rusya için kötü) ifadesini kullandı. Trump, NATO'nun kendisi sayesinde güçlü olduğunu iddia etti.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 17:41 - Güncelleme: 17-07-2018 17:41

Göreve geldiği günden bu yana müttefiklerden savunma harcamalarını taahhüt ettikleri yüzde 2 seviyesine çekmelerini isteyen Trump, sert açıklamalarda bulunmuş, müttefiklere savunma harcamalarını ciddi bir biçimde arttırmazlarsa çok mutsuz olacaklarını söylediğini belirtmişti. 

ABD'yi NATO'dan çekmekle de tehdit eden ABD Başkanı, özellikle Almanya, İspanya ve Belçika'yı hedef almıştı. "Beni anladılar. Ek 33 milyar hatta 40 milyara kadar ek bütçe sağlayacaklar. Daha önce hiç yapmadıkları bir katkı görüyoruz. Katılımın artmasıyla ABD'ye karşı adalet sağlandı. Dikkate değer kaktı yapmazlarsa sıkıntı yaşayacağımızı söyledik. Çünkü ABD, NATO harcamasının yüzde 90'ını karşılıyordu. ABD'ye adil davranılmıyordu ama bu artık değişti. NATO'ya inancım tam ve çok daha güçlü bir NATO'muz var" ifadelerini kullanmıştı.

NATO Zirvesi'nin hemen ardından Helsinki'de Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelen Trump, NATO Zirvesi hakkında açıklamada bulundu. Twitter hesabından, "NATO ile harika bir toplantı gerçekleştirdim. 33 milyar dolar daha fazla ödediler, gelecekte ise yüz binlerce milyar dolar daha fazla ödeyecekler. Yalnızca benim için... NATO zayıftı, ancak şimdi daha güçlü (Rusya için kötü). Medya yalnızca benim liderlere karşı kaba olduğumu yazdı, paradan söz etmediler. " paylaşımında bulunurken, Putin ile görüşmenin NATO ile görüşmekten çok daha iyi olduğunu söyledi.

 

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