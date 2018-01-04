TRT spikeri FETÖ'den tutuklandı

ilyas 04 Ocak 2018 21:33 Hergün dua ediyorum o trt sınavına mülakata girenler den inşallah alınıyordur Fetodan diye insallah ....Hiç sınava girmeden TRT de üst görvlerde çalışanlar inşallah sizede uzanır bu haksızlıklarınız yanınıza kalmaz duaya devam ..