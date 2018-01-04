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TRT spikeri FETÖ'den tutuklandı

TRT spikeri FETÖ'den tutuklandı

FETÖ soruşturması kapsamında ihraç edilen eski TRT spikeri Turgut Usul, sabah saatlerinde gözaltına alındı. İfadesi alınan Usul, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı!

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Eklenme Tarihi: 04-01-2018 19:18 - Güncelleme: 04-01-2018 19:18

Eski TRT spikeri Turgut Usul, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliği suçundan tutuklandı.

Ankara Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye getirilip soruşturmayı yürüten savcıya ifade veren Usul, tutuklanma talebiyle mahkemeye çıkarıldı.

Nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesince sorgulanan Usul, FETÖ üyeliği suçundan tutuklandı. TRT spikeri Usul, Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile meslekten ihraç edilmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ilyas 04 Ocak 2018 21:33 Hergün dua ediyorum o trt sınavına mülakata girenler den inşallah alınıyordur Fetodan diye insallah ....Hiç sınava girmeden TRT de üst görvlerde çalışanlar inşallah sizede uzanır bu haksızlıklarınız yanınıza kalmaz duaya devam ..

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