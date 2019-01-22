Transferde bir bomba daha! Demba Ba Başakşehir'de

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğun en büyük adaylarından biri olan Medipol Başakşehir, transferde hız kesmiyor. Kadrosunu Robinho ile güçlendiren Başakşehir, bir dönem Beşiktaş ve Göztepe'de forma giyen Senegalli golcü Demba Ba'yı transfer etti.

Hatırlanacağı gibi Galatasaray, Demba Ba ile uzun süre ilgilenmişti ancak daha sonra bu transferden vazgeçmişti.



SOW'DAN PAYLAŞIM

Demba Ba'nın yakın arkadaşı olan Fenerbahçe'nin eski golcüsü Sow da sosyal medya hesabından bu transferi doğrulan bir paylaşımda bulundu.