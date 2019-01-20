Trabzonspor Başakşehir maçı CANLI YAYIN

Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarısının ilk haftasında Trabzonspor ile lider Medipol Başakşehir karşılaşıyor.

Ligin ilk yarısının son 5 maçında 4 galibiyet, 1 beraberlik alarak 29 puanla ikinci sıraya yükselen bordo-mavililer, 35 puanla liderlik koltuğunda bulunan rakibini mağlup ederek aradaki puan farkını 3'e düşürmeyi hedefliyor.

TRABZONSPOR: 0 - 0 :MEDİPOL BAŞAKŞEHİR

STAT: Medical Park Stadı

SAAT: 19.00

TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Toure, Novak, Kamil Ahmet, Yusuf, A. Ömür, Nwakaeme, Ekuban, Rodallega

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Mert, Caiçara, Mahmut, Epureanu, Clichy, Emre, Mossoro, İrfan Can, Arda Turan, Visca, Robinho

TEKNİK DİREKTÖR: Abdullah Avcı

LİGDE 22. RANDEVU

İki takım daha önce Süper Lig'de 21 defa birbirlerine rakip oldu. Bu maçlarda Başakşehir'in 9, Trabzonspor'un da 6 galibiyeti bulunuyor. 6 müsabakada ise kazanan çıkmadı. Söz konusu karşılaşmalarda İstanbul ekibinin attığı 22 gole karşılık Karadeniz temsilcisi de rakip ağları 34 defa sarstı.

BAŞAKŞEHİR 7 MAÇTIR KAYBETMİYOR

Medipol Başakşehir, ligde bordo-mavililer ile oynadığı son 7 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Turuncu-lacivertli takım, bu maçlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik çıkardı. Başakşehir, rakibine karşı son yenilgisini 15 Şubat 2015'te 3-2'lik skorla almıştı.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Bordo-mavililerde sakatlıkları süren Jose Sosa, Ogenyi Onazi ile İran Milli Takımı kampında bulunan Vahid Amiri ve Majid Hosseni, takımda yer alamayacak. Sakatlığı düzelen Nijeryalı oyuncu Anthony Nwakaeme ise forma giyebilecek.

Medipol Başakşehir'de tedavi süreci sona eren Alparslan Erdem de takımla çalışmalara başladı. Turuncu-lacivertli ekipte, bu zorlu mücadele öncesinde sakat veya cezalı oyuncu bulunmuyor.