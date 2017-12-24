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Tıfıl başbakandan Türkiye için skandal sözler

Tıfıl başbakandan Türkiye için skandal sözler

Avusturya'da yapılan genel seçimlerde sandıktan zaferle ayrılan Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, Alman Bild gazetesine konuştu. Kısa süre önce başbakanlık koltuğuna oturan Kurz, basına verdiği ilk kapsamlı mülakatta Türkiye'yi hedef aldı.

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Eklenme Tarihi: 24-12-2017 17:15 - Güncelleme: 24-12-2017 17:15

Seçim döneminde de Türkiye’yi hedef alan saçma demeçler vererek oy toplamaya çalışan Avusturya'nın yeni Başbakanı Kurz, Bild’e verdiği röportajda Türkiye’den de bahsetti. 31 yaşındaki Kurz, “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri yok” ifadesini kullandı.

Almanya’nın çok satan gazetelerinden Bild’e konuşan Kurz, başta Almanya Başbakanı Angela Merkel’in koyduğu, “Her ülkeye mülteci dağıtılmalı” politikasına yönelik yaklaşımına değindi. Kurz, “Her AB ülkesi ne kadar mülteci istiyorsa buna kendisi karar vermeli. Ülkeler kendi kültürlerinin farkında olduğu zaman olumlu anlamda gelişebilirler” dedi.

Avusturya'da 15 Ekim'de yapılan genel seçimleri kazanan ancak çoğunluğu sağlayamayan muhafazakar Halk Partisi (ÖVP) ile aşırı sağcı politikalarıyla bilinen Avusturya Özgürlük Partisi (FPÖ), koalisyon kurmak için anlaşmaya varmıştı. 

EN GENÇ BAŞBAKAN OLDU

Müzakerelerin başarıya ulaşmasıyla, şimdi sağ kanatta yer alan iki parti koalisyon hükümeti kuracak. Bu da Avusturya'yı Batı Avrupa'nın aşırı sağla yönetilen tek ülkesi konumuna getirecek. Özgürlük Partisi'nin öne çıkan isimlerinden Herbert Kickl, ülkenin aşırı sağa kaydığı endişelerini tırmandıran koalisyon için, "Korkulacak hiçbir şey yok" yorumunu yapmıştı. 

Yeni hükümetle beraber Halk Partisi'nin 31 yaşındaki lideri Sebastian Kurz, Avrupa'nın en genç başbakanı ünvanını aldı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR17 YORUM

  • kundemacı 24 Aralık 2017 21:17 “Türkiye’nin Avrupa Birliği’nde yeri yok." böyle demişte ne olmuş. Biz: "Bizde kendi yolumuzu belirleriz." söylemiyorduk mu? Niye kızıyoruz ki? Elin adamı bizimkilerin tercümanlığını yapıyor.

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