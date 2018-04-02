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Tiangong-1 nedir son durumu ne oldu, şimdi nerede?

Tiangong-1 nedir son durumu ne oldu, şimdi nerede?

Tiangong-1 nedir, Tiangong-1 uzay istasyonu son haber geldi mi? Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1 hakkında yeni bir açıklama geldi. Yapılan son açıklamaya göre Tiangong-1 uzay istasyonu büyük ölçüde yanmış. Gece saatlerinde atmosfere giren 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1'in son durumu haberimizde.

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Eklenme Tarihi: 02-04-2018 11:25 - Güncelleme: 02-04-2018 12:00

Tiangong-1 nedir, Tiangong-1 nedir nerede ne oldu son durumu haberimizde. Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1 atmosfere giriş yaptı. Yetkililer istasyonun büyük ölçüde yanmış durumda olduğunu açıkladı.

Çin'in 2016'dan bu yana başıboş dolaşan uzay istasyonu Tiangong-1 yeniden Dünya'ya geldi. İki yıldır başıboş dolaşan uzay istasyonu, gece saatlerinde atmosfere giriş yaptı.

Güney Pasifik üzerinden atmosfere giren 8,5 tonluk uzay istasyonu, yanarak infilak etti. Çin'in 2011'de fırlattığı 8,5 ton ağırlığındaki Tiangong-1 (Gök Sarayı) isimli uzay istasyonu 2013'te görev süresini tamamlamıştı.

Çin'in ilk uzay istasyonu Tiangong-1 2016 yılında dünya ile iletişimi kaybetmişti. 2016'da Çin  yönetimi, uzay istasyonunun kontrolden çıktığını Birleşmiş Milletler'e bildirmişti.10 metrelik uzunluğu ve 8 ton ağırlığı ile Tiangong-1, Dünya'nın atmosferine yeniden giren insan yapımı diğer araçlardan biraz daha büyük.

Ancak Tiangong'ın yeryüzünü tehdit edecek büyüklükte bir uzay aracı olmadığı aktarılmıştı. Kontrölden çıkan Tiangong 1'in Türkiye’ye düşmesi ihtimali üzerinde de duruluyordu.

1979 yılında NASA'nın Skylab isimli uzay aracı 80 tonluk kütlesi ile kısmi kontrol dışı olarak atmosfere girmişti. Bazı parçaları Avustralya'nın batısına düştü ama kimse bu olayda yaralanmadı.

1991'DE SOVYET YAPIMI UZAY İSTASYONU DÜŞMÜŞTÜ: 1991'de Sovyetler Birliği'ne ait 20 tonluk Salyut 7 istasyonu, bir diğer 20 tonluk uzay aracına takılı halde Dünya'ya çarpmış, ayrılan parçalar Arjantin'in Capitán Bermúdez kentine düşmüştü.

1979'da ise NASA'nınkontrolünü neredeyse tamamen kaybettiği 77 tonluk uzay istasyonu Skylab da hızla yeryüzüne düşüşe geçmiş, büyük parçalardan bazıları Batı Avustralya'ya düşmüştü.

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