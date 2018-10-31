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THY Sabiha Gökçen'i alıyor yeni havaalanına da ortak oluyor

THY Sabiha Gökçen'i alıyor yeni havaalanına da ortak oluyor

Hürriyet yazarı Uğur Cebeci, Türk Hava Yolları yönetiminin Sabiha Gökçen Havalimanı'nı satın almak üzere girişimlerde bulunduğunu ve yeni açılan İstanbul Havalimanı’na da ortak olmak istediğini ileri sürdü.

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Eklenme Tarihi: 31-10-2018 09:19 - Güncelleme: 31-10-2018 09:19

Uğur Cebeci, "THY'den 3 flaş gelişme" başlığıyla yayımlanan yazısında yeni açılan İstanbul Havaalanın tam kapasite ile çalışana kadar THY’nin Sabiha Gökçen Havalimanı’nı almak istediğini belirtti.  KAP’a henüz bir açıklama yapılmadığına dikkat çeken Cebeci bu sonucun değişmeyeceğini dile getirdi.

TAM KAPASİTE AÇILINCAYA KADAR...
Cebeci’nin yazısının ilgili kısmı şöyle:

"Yeni havalimanı tam kapasite ile açılıncaya kadar İstanbul'un ikinci büyük havalimanı olan Sabiha Gökçen'i THY alıyor. KAP yani Kamu Aydınlatma Platformu'na henüz bildirilmedi ama sonuç değişmeyecek gibi görünüyor.

DEVİR ÇOK UZAK DEĞİL...
Yapımı süren ikinci pist ve yeni ek terminalle kapasitesi 63 milyon yıl/yolcuya kadar yükselecek olan Sabiha Gökçen'in Malezyalı işletmecisinin ne zaman THY'ye devredeceğini bilmiyorum. Ama çok uzak görünmüyor.  

THY SABİHA'DAN UÇUŞLARINI YOĞUNLAŞTIRACAK
Bu alım işleminin tamamlanmasından sonra Türk Hava Yolları bu havalimanından uçuşlarını daha da yoğunlaştıracak. Bazı uzun uçuşların da başlayacağı gelen bilgiler arasında. Son bir yılda yolcu sayısı yüzde 11 artarak 30 milyona dayanan Sabiha Gökçen Havalimanı Anadolu yakasında ulaşım rahatlığı ile giderek tercihlerin arttığı bir havalimanı haline geliyor.

YENİ HAVALİMANI’NDAN DA HİSSE İSTİYOR
Son günlerde hızla yayılan bir söylenti hızla yayılıyor. İddiaya göre THY İstanbul Havalimanı'nın iki ortağı Limak ve MNG hisselerini satın almak için girişimlerde bulunuyor. İki ortağın yüzde 20 hisseleri için 200'er milyon Euro ödeneceği ve THY'nin yeni havalimanı ortaklığının yüzde 40'la kesinleşeceği çok konuşuluyor. Ancak taraflardan henüz bir açıklama gelmedi."

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