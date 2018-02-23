Tespit edilirse geri alınıyor: Bunu yapan maaş alamaz!

Bazı davranışlarda bulunan hak sahiplerine/dul ve yetimlere gelir ve aylık bağlanmıyor. 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 56.maddesine göre ölen sigortalının hak sahiplerine belirli şartları taşımaları halinde gelir ve aylık/emekli maaşı bağlanmıyor. Bağlanmış ise yapılan ödemeler geri alınıyor.

Öldürme veya öldürmeye teşebbüs: Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıyı veya gelir ya da aylık bağlanmış olan sigortalıyı;

- Kasten öldürdüğü,

- Öldürmeye teşebbüs ettiği,

- Sürekli iş göremez hale veya malûl duruma getirdiği,

Hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık/maaş ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar geri alınır.

Ağır suç işleme: Kendisinden aylık bağlanacak sigortalıya veya gelir ya da aylık bağlanmamış olan sigortalıya veya hak sahibine karşı;

- Ağır bir suç işlediği,

- Bunlara karşı aile hukukundan doğan yükümlülüklerini önemli ölçüde yerine getirmemesi nedeniyle ölüme bağlı bir tasarrufla mirasçılıktan çıkarıldıkları,

Hususunda kesinleşmiş yargı kararı bulunan kişilere gelir veya aylık/maaş ödenmez. Ödenmiş bulunan gelir ve aylıklar/maaşlar geri alınır.

Boşanmış eşle fiilen birlikte yaşama: Güneş'ten Arif Temir'in yazısına göre, eşinden boşandığı halde, boşandığı eşiyle fiilen birlikte yaşadığı belirlenen eş ve çocukların, bağlanmış olan gelir ve aylıkları kesilir.

Yersiz ödemelerin geri alınması: Yukarıda belirtilen durumların varlığı halinde 5510 sayılı Kanunun 96. maddesi gereğince Sosyal Güvenlik Kurumunca işverenlere, sigortalılara, isteğe bağlı sigortalılara gelir veya aylık almakta olanlara ve bunların hak sahiplerine, genel sağlık sigortalılarına ve bunların bakmakla yükümlü olduğu kişilere, fazla veya yersiz olarak yapıldığı tespit edilen 5510 sayılı Kanun kapsamındaki her türlü ödemeler geri alınıyor.