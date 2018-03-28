Teoman Kumbaracıbaşı kimdir Avlu dizisi Hakan Demir karizmatik çekici

Teoman Kumbaracıbaşı kimdir, aslen nereli ve kaç yaşında soruları merak konusu oldu. Star Tv'deki Avlu dizisinde Hakan Demir karakterine hayat veren başarılı oyuncu performansı ile tam not aldı. Avlu dizisi Hakan Demir karizmatik, başarılı bir erkek hayali yıldız olmak tanınmak ama ailesini kaydebinde bu hayali yarım kalır.

TEOMAN KUMBARACIBAŞI KİMDİR: 18 Ekim 1971 tarihinde Arjantinli bir anneyle Türk babanın oğlu olarak Arjantin‘de doğmuştur. 6 yaşındayken Türkiye’ye gelen Teoman Kumbaracıbaşı, Türkçeyi İlkokulda öğrendi. Liseyi İstanbul Avusturya Lisesi’nde okudu. Okulda koroda şarkı söyledi. Lisede okurken tiyatroyla tanıştı. (İTÜ) İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı Mühendisliği Bölümünden mezun oldu.

Çeşitli tiyatrolarda sahne önünde ve arkasında çeşitli görevlerde çalıştı.

İlk uzun metrajlı filmi 2004 yılında vizyona giren “Yazı Tura” filmi oldu. Bu filmde Uğur Yücel yönetmen, yapımcı ve senarist olarak görev alırken; başrollerde Kenan İmirzalıoğlu ve Olgun Şimşek diğer rollerde ise Bahri Beyat, Eli Mango, Engin Günaydın,Teoman Kumbaracıbaşı, Erkan Can görev aldı.

2005 yılında Mahsun Kırmızıgül ve Beren Saat ile birlikte “Aşka Sürgün” isimli dizide Arda ve Civan Azizoğlu karakterlerini canlandırdı. Dizi bitmeden diziden ayrıldı.

Aslı Tandoğan ve Beste Bereket ile Kraft Dublaj Stüdyosunu kurdu. Teoman Kumbaracıbaşı, 2005’te çekilen “Aşka Sürgün” dizisinde tanıştığı Aslı Tandoğan ile birlikte oldu.

HAKAN DEMİR – Teoman Kumbaracıbaşı: Aslında karizmatik, çekici bir adam. Ama bir türlü ulaşamadığı yıldız olma hayalleriyle ailesinin arasında sıkışması onu alkole sürüklemiş. Erken yaşta kaybettiği ailesinden kalan birkaç mal mülkle geçimini sürdürüyor.

AVLU KONUSU NEDİR: Deniz uzun zamandır eşinden şiddet görmektedir. Bir gece evinden gelen bağırışmalar, bir el silah sesiyle bıçak gibi kesilir. Deniz, kavga sırasında eşi Hakan’ı vurduğu iddiasıyla tutuklanır.

Tutuklu olarak kalacağı cezaevine gelen Deniz’in tek isteği kızını arayıp durumunu öğrenmektir. Fakat içeride, kendi kurallarını ve taraflarını oluşturmuş, birbirine düşman iki kadının arasında bulur kendini: Azra ve Kudret.

İki kadın da Deniz’i kendi tarafına çekerek cezaevi içindeki güçlerini artırmak için mücadeleye girişir. Deniz’in ise tek isteği hiçbir belaya ve suça bulaşmadan en kısa zamanda kızına kavuşmaktır.

YÖNETMEN KOLTUĞUNDA İDDİALI İSİM: Limon Film imzalı projenin başrollerinde Demet Evgar, Ceren Moray, Nursel Köse, Kenan Ece, Teoman Kumbaracıbaşı , Şebnem Dönmez ve Rüçhan Çalışkur yer alıyor. Projenin yönetmen koltuğunda İftarlık Gazoz, Dondurmam Kaymak gibi başarılı projelere imza atan Yüksel Aksu oturuyor.

YÜKSEL AKSU KİMDİR: Yüksel Aksu kimdir, Dondurmam Gaymak filminin yönetmenidir.

Yüksel Aksu, 1966 yılında Muğla‘nın Ula ilçesinde doğmuştur. 1993 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sin mezun oldu. Aynı okulda yüksek lisansını tamamladı.

Yüksel Aksu, İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde dersler verdi.

1997 yılında başrollerinde Yasemin Yalçın ve eşi İlyas İlbey‘in oynadığı “İnce İnce Yasemince” adlı televizyon dizisinde yönetmenlik yaptı.

1999 – 2001 yılları arasında yapımcılığını Osman Yağmurdereli‘nin yaptığı, yönetmenliğini Yüksel Aksu, Nihat Durak, Emine Karagüllü ekibinin yaptığı “Yılan Hikayesi” adlı dizide Mehmet Ali Alabora, Meltem Cumbul, Ayten Gökçer, Çetin Tekindor, Süleyman Turan, Emre Kınay, Nail Kırmızıgül, Hakan Bilgin, Ferhat Yılmaz, Bülent Şakrak, Görkem Yeltan, Bülent Polat gibi oyuncular oynadı.

2005 yılında yapımcılığını yaptığı, senaryosunu yazığı “Dondurmam Gaymak” filminin yönetmenliğini yaptı. Filmde sadece profesyonel oyuncu olarak Turan Özdemir oynarken oyuncu kadrosu Muğlalı vatandaşlardan oluşturuldu. Bu film ile de birçok ödül aldı.

2011 yılında senaryosunu yazıp, yönetmenliğini yaptığı “Entelköy Efeköy’e Karşı” filminde başrollerde Şahin Irmak oynadı.

2015 yılında başrolünde Cem Yılmaz‘ın oynadığı “İftarlık Gazoz” filminin senaryosunu yazdı ve yönetmenliğini yaptı.