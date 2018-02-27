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Telefon dolandırıcılarına bir kurban daha

Telefon dolandırıcılarına bir kurban daha

KARABÜK'te, işçi emeklisi Tahsin A. (70), kendisini 'polis' olarak tanıtan telefon dolandırıcısının yalanına inanarak, bankadan çektiği 68 bin 750 TL'sini verilen hesaba yatırdı.

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Eklenme Tarihi: 27-02-2018 15:16 - Güncelleme: 27-02-2018 15:16

Polis operasyonuyla İstanbul'da yakalanan dolandırıcı E.Ş., tutuklanırken, para ise bulunamadı. Merkez Kurtuluş Mahallesi'nde oturan Tahsin A.'yı telefonla arayan E.Ş., kendisini polis, yanındakini de savcı olarak tanıttı.

Dolandırıcı, Tahsin A.'ya; GSM operatörünce telefon abonesi yapıldığını, kendisine yüklü miktarda borç çıkarılacağını, bunu yapanın banka şubesinde olduğunu, yakalanması için de yardım istediklerini söyledi. Telefon konuşmasının ardından banka şubesine giden Tahsin A., çektiği 68 bin 750 TL'yi dolandırıcının bildirdiği hesap numarasına yatırdı. Bir süre sonra dolandırıldığı anlayan Tahsin A., polis merkezine giderek, şikayetçi oldu. Karabük Emniyet Müdürlüğü'nce olayla ilgili soruşturma başlatılarak, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü ile de irtibata geçildi. İstanbul'da yakalanan E.Ş., gözaltına alınırken, para ise bulunamadı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen E.Ş., tutuklandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • anGut 27 Şubat 2018 16:14 bankada mevcut paranın bilgisi nasıl sızmış ve kurban seçilmiştir. BU BİLGİNİN PAYLAŞIMI NERDEN RAST GELE KURBAN SEÇİLMİYOR. Bu durumda KURBANIN bakiyesi hangi cihazlardan kimler baktı bilip sorgulanması lazım.

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