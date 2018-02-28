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Tel Rıfat'ta çatışma! YPG'liler Rus askeri öldürdü iddiası

Tel Rıfat'ta çatışma! YPG'liler Rus askeri öldürdü iddiası

Suriye haber ajansları Afrin"in Tel Rıfat bölgesinde PKK/YPG'li teröristlerle Rus Askerlerinin arasında çatışma çıktığını ve bir Rus Askerinin öldüğünü iddia ediyor.

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Eklenme Tarihi: 28-02-2018 16:32 - Güncelleme: 28-02-2018 16:32

Aktivistler, Afrin'in doğusundaki ilçede gerçekleşen çatışmada YPG'li teröristlerin bir Rus askerini öldürdüğünü bildiriyor.

Geçen hafta YPG'li teröristlerin Şam rejimine devredeceği yönünde haberlerin çıktığı Tel Rıfat'tan bugün bir çatışma haberi geldi.

Aktivistler, Afrin'in doğusunda yer alan ilçede silah seslerinin duyulduğunu bildiriyor. İddiaya göre, çatışmada YPG'li teröristler bir Rus askerini öldürdü.

Tel Rıfat, ÖSO'nun kontrolündeki Mare'nin hemen karşısında. Türk savaş uçakları, geçen hafta ilçenin doğusundaki Şeyh İsa köyünde yer alan YPG'nin mühimmat deposunu havaya uçurmuştu.

TÜRKİYE YPG'Yİ KISKACA ALDI: Afrin'i kuzey ve batı cephelerinden kuşatan Türkiye, YPG'yi kıskaca almış durumda. 100'den fazla köy ve beldeyi teröristlerden temizleyen Türk özel kuvvetleri ve ÖSO unsurları, Raco ve Cinderes'in merkezine operasyon için hazırlık yapıyor.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • Misafir 28 Şubat 2018 17:26 yine yalanlarla milleti avutun 40 gune askin zaman icinde ne gibi bir ilerleme olmusda begefendiler onlari kiskaca oalmislar yav yav yav

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