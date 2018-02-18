Tel Abyad'dan Akçakale'ye taciz ateşi!

Terör örgütü PYD'nin silahlı kanadı YPG'li teröristler tarafından, gece saatlerinde, Türkiye sınırına taciz ateşi açıldı.
Taciz ateşinin ardından sınır hattında konuşlu birlikler, saldırının yapıldığı YPG kontrolündeki bölgeyi ateş altına aldı. Sınır birliklerinin yaptığı misilleme, Akçakale'de kısa süre tedirginliğe yol açarken, askerlerin verdiği karşılık sonrası sessizlik oluştu. Silah sesleri, ilçe merkezinden de duyuldu.
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