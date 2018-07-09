Tayland'da mağarada mahsur kalmışlardı! Bir müjde daha

Dünyanın gözü Tayland'daki kurtarma operasyonunda. Futbol antrenörleri ile birlikte mağarada mahsur kalan 12 çocuktan 4'ü dün kurtarıldı.

İçeride kalan 8 çocuk ve antrenörleri için operasyonun ikinci bölümü bugün yerel saatle 11'de başladı.

Reuters'ın görgü tanıklarına dayandırdığı haberine göre, kurtarma ekipleri üç çocuğu daha mağara dışına taşıyarak sağlık ekiplerine sevk etti. Pazar günü kurtarılan dört çocuğun sağlık durumunun ise iyi olduğu açıklandı. Son dakika bilgisine göre operasyonda 2 çocuk daha kurtarıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kurtarılan çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu ancak enfeksiyon riski nedeniyle aileleri dahil kimseyle görüştürülmedikleri belirtildi.