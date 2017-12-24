Taşerona kadro verecek kurumlar listesi

696 sayılı KHK ile taşeron işçilerin kamuda sürekli işçi kadrosunda istihdam edilmelerinin yolu açıldı. Düzenlemeden yararlanacak kurumlar da belli oldu.



"Genel bütçe kapsamındaki idareler", "Özel bütçe kapsamındaki idareler", "KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlar", "Denetleyici ve düzenleyici kurumlar" ve Sosyal güvenlik kurumları"nda çalışan taşeron işçiler kadroya geçiyor.

BELEDİYELERDE ÇALIŞANLARIN TAMAMI Belediyelerde ise personel çalıştırmaya dayalı hizmet alımı kapsamında çalışanların tamamı, belediyelerin iktisadi teşekküllerinde işçi kadrolarına alınacak.

TAŞERON DÜZENLEMESİ HANGİ KURUMLARI KAPSIYOR?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, genel bütçe kapsamındaki TBMM, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Anayasa Mahkemesi, Yargıtay, Danıştay, Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu, Sayıştay, Bakanlıklar, Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği, Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Diyanet İşleri Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı, Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarlığı, Devlet Personel Başkanlığı, Türkiye İstatistik Kurumu, AFAD, Gelir İdaresi Başkanlığı, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü ve Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, özel bütçe kapsamındaki Yükseköğretim Kurulu, üniversiteler, ÖSYM, İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Savunma Sanayi Müsteşarlığı, Atatürk Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu, Atatürk Araştırma Merkezi, Türk Dil Kurumu, Türk Tarih Kurumu, TODAİE, TÜBİTAK, Türkiye Bilimler Akademisi, Türkiye Adalet Akademisi, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu, Karayolları Genel Müdürlüğü, Spor Genel Müdürlüğü, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü, Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, Orman Genel Müdürlüğü, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Maden Teknik ve Arama Genel Müdürlüğü, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türk Akreditasyon Kurumu, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Ve Marka Kurumu, Ulusal Bor Araştırma Enstitüsü, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, KOSGEB, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), GAP Bölge Kalkınma İdaresi, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Kamu Denetçiliği Kurumu, Ceza İnfaz Kurumları İle Tutukevleri İşyurtları Kurumu, Mesleki Yeterlilik Kurumu, Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı, Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı, Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Doğu Karadeniz Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye Su Enstitüsü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı ve Helal Akreditasyon Kurumu'nun, taşeron düzenlemesinden yararlanacak kurumlar arasında yer aldığını açıkladı.

YENİ KHK İLE 90 GÜN İÇİNDE TAMAMLANMASI HEDEFLENİYOR

Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile yapılan taşeronda kadro düzenlemesi ile işçilerin sürekli kadroya geçişinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor.

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde 4 Aralık 2017 itibariyle alt işveren işçisi olarak çalışanların istihdamına ilişkin konular, 24 Aralık’TA (bugün) Resmi Gazete’de yayımlanan 696 sayılı KHK ile düzenlendi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından düzenlemeye ilişkin detaylar paylaşıldı. Bu kapsamda 696 sayılı KHK ile genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışanlar sürekli işçi kadrosuna geçirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçirilen işçilere geçişle beraber yıllık 52 gün ilave tediye ödenecek. Sürekli işçi kadrosuna geçen işçilerde yaş sınırı ve eğitim şartı aranmayacak. Geçiş işlemleri, alt işveren işçilerinin çalıştığı idareler tarafından gerçekleştirilecek. Sürekli işçi kadrosuna geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek. Bundan sonra personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri yapılmayacak.

GEÇİCİ PERSONEL (4/C) STATÜSÜ KALDIRILACAK

Bugüne kadar 4/C statüsünde çalışmakta olan geçici personeller, 4/B sözleşmeli personel statüsüne geçirilecek. 657 sayılı Kanun’da geçici personel (4/C) statüsü kaldırılacak. Bundan sonra da bu kapsamda işe başlayacak çalışanlar 4/B statüsünde istihdam edilecek. Bugüne kadar 4/C kapsamında atanma hakkı olmasına rağmen talepte bulunmayan geçici personele de (4/B) sözleşmeli personel statüsüne geçme hakkı tanınacak. Mevsimlik geçici işçilerin en fazla 5 ay 29 gün olan çalışma sürelerinin ihtiyaç halinde kurum ve kuruluşların talebi üzerine 4 ay kadar daha uzatılabilmesi sağlandı. İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde çöp toplama, temizlik, park ve bahçe işlerinde çalışan alt işveren işçileri ve personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile alt işveren işçisi olarak çalışan işçiler, artık bu idarelerinin kendi iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edilecek.

HİZMET ALIM İHALELERİ KALIDIRILACAK

Bu kapsamda İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ortadan kaldırılacak. İl Özel İdareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerinin iktisadi teşekküllerinde işçi olarak istihdam edileceklerin geçiş işlemleri Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve Maliye Bakanlığının koordinasyonunda gerçekleştirilecek ve geçiş sürecinin 90 gün içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 4 Aralık 2017 tarihinde askerde olanlar ile doğum ve hastalık nedeniyle iş sözleşmesi askıda olanlar da İktisadi Teşekküllerde işçi olarak istihdam edilecek.

GEÇİCİ İŞÇİ POZİSYONUNA ALIM

Genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçe kapsamındaki idareler, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, Sosyal Güvenlik Kurumları, KHK ekinde listesi bulunan diğer özel bütçeli kuruluşlarda personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alımı ihaleleri ile yıl içerisinde 12 aydan kısa süreli işlerde çalışan alt işveren işçiler, 2017 yılında çalıştıkları süre ile sınırlı olmak üzere çalıştıkları kamu idarelerinde geçici işçi pozisyonuna alınacak. Alt işveren firmalarının feshedilen sözleşmelerden sözleşme konusu işin yüzde 80'ini tamamlamayanlar için yükleniciye yüzde 80 ile yapılan işin tutarı arasındaki bedel farkının yüzde 5'i oranında tazminat ödenecek. Bu firmaların kamu kurumlarına ait işlerin yürütülmesinde kullandığı taşınırlar ile tüketim malzemelerinin ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından satın alınmasına veya kiralanmasına imkan sağlanacak.