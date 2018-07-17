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Tanzanya Devlet Başkanı: Sonsuza kadar iktidardayız

Tanzanya Devlet Başkanı: Sonsuza kadar iktidardayız

Otoriter yönetimi sebebiyle zaman zajman eleştirilen Doğu Afrika ülkesi Tanzanya'nın Devlet Başkanı John Pombe Magufuli, partisi 'Chama Cha Mapinduzi'nin (Devrim Partisi) 'sonsuza kadar' iktidarda kalacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 11:48 - Güncelleme: 17-07-2018 11:51

Magufuli, radyo ve televizyonlarda pazartesi günü yayımlanan konuşmasında merkez sol eğilimli  partisi 'Chama Cha Mapinduzi'ye (CCM) muhalefet edenlerin 'her zaman sorun yaşayacağını' belirtti. 

ALTERNATİFİMİZ YOK
Sputnik'te yer alan habere göre ülkenin ekonomik başkenti Darüsselam'ın dışındaki Kibaha'da bulunan partisinin yeni eğitim merkezinin temel atma töreninde konuşan Magufuli, "CCM burada (iktidarda) ve orada kalmaya devam edecek. Sonsuza kadar. CCM destekçileri başınız dik yürüyün. CCM'nin alternatifi yok" dedi.

2015'te iktidara gelen Magufuli daha önce de Magufuli daha önce eşcinselliğe karşı yürüttüğü kampanyalar ve hamile genç kızların okullara gitmesinin yasaklanmasını savunduğu için insan hakları örgütlerinin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

TEMBELLİK EDEN HÜKÜMLÜLERİ TEKMELEYİN
Magufuli ayrıca geçen hafta yaptığı bir açıklamada hükümlülerin 'gece gündüz çalıştırılmaları gerektiğini ve tembellik eden hükümlülerin tekmelenmesini' önermişti. 

Magufuli'nin temelini attığı 45 milyon dolara mal olan eğitim merkezi Çin'in bağışladığı fonla yapıldı. Eğitim merkezi modern Tanzanya'nın ve CCM partisinin kurucusu Julius Nyerere'ye ithaf edildi.

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  • SİVASLI 17 Temmuz 2018 11:54 CHP LİLER DİKDATÖR GÖRSÜN DE ONA BUNA ÇAMUR ATIP KÜÇÜK DURUMA DÜŞMESİN CAHİLLİĞİNİ GÖSTERMESİNLER.

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