Tanzanya Devlet Başkanı: Sonsuza kadar iktidardayız

Magufuli, radyo ve televizyonlarda pazartesi günü yayımlanan konuşmasında merkez sol eğilimli partisi 'Chama Cha Mapinduzi'ye (CCM) muhalefet edenlerin 'her zaman sorun yaşayacağını' belirtti.

ALTERNATİFİMİZ YOK

Sputnik'te yer alan habere göre ülkenin ekonomik başkenti Darüsselam'ın dışındaki Kibaha'da bulunan partisinin yeni eğitim merkezinin temel atma töreninde konuşan Magufuli, "CCM burada (iktidarda) ve orada kalmaya devam edecek. Sonsuza kadar. CCM destekçileri başınız dik yürüyün. CCM'nin alternatifi yok" dedi.

2015'te iktidara gelen Magufuli daha önce de Magufuli daha önce eşcinselliğe karşı yürüttüğü kampanyalar ve hamile genç kızların okullara gitmesinin yasaklanmasını savunduğu için insan hakları örgütlerinin eleştiri oklarının hedefi olmuştu.

TEMBELLİK EDEN HÜKÜMLÜLERİ TEKMELEYİN

Magufuli ayrıca geçen hafta yaptığı bir açıklamada hükümlülerin 'gece gündüz çalıştırılmaları gerektiğini ve tembellik eden hükümlülerin tekmelenmesini' önermişti.

Magufuli'nin temelini attığı 45 milyon dolara mal olan eğitim merkezi Çin'in bağışladığı fonla yapıldı. Eğitim merkezi modern Tanzanya'nın ve CCM partisinin kurucusu Julius Nyerere'ye ithaf edildi.