Suudi Arabistan konsolosluğuna valizler getirildi!

Kayıp Gazeteci Cemal Kaşıkçı olayının ardından Suudi Arabistan İstanbul Başkonsolosluğu hareketli dakikalar yaşandı.
Konsolosluğa ait bir araç akşam saatlerinde binanın önüne geldi. Konsolosluk önünde duran araç ile getirilen 3 valiz konsolosluğa alındı. Valizlerin içeriği hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı.
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