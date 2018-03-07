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Suudi Arabistan hava sahası İsrail'e açıldı

Suudi Arabistan hava sahası İsrail'e açıldı

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Suudi Arabistan'ın Hindistan'dan İsrail'e giden uçaklara hava sahasını kullanma izini verdiğini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 06-03-2018 19:42 - Güncelleme: 07-03-2018 00:12

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD ziyareti sırasında gazetecilere yaptığı açıklamada,Suudi Arabistan'ın İsrail hava yolu şirketi El-Al haricindeki Hindistan-İsrail hattında sefer düzenleyen şirketlere hava sahasını kullanma izni verdiğini belirtti.

Habere göre Netanyahu açıklamasında, Suudi Arabistan'ın "gösterdiği kolaylığa" işaret ederek, "Hindistan Hava Yolları, önümüzdeki haftalarda Yeni Delhi ile Tel Aviv arasında seferler başlattığında, Hindistan'ın başkentine seyahat etmek ile Londra'ya seyahat etmek arasındaki zaman aynı olacaktır." dedi.

Suudi Arabistan'ın İsrail hava yolu şirketi El-Al'a izin vermediğine vurgu yapan Netanyahu, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmesinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Hindistan Hava Yolları'nın Suudi Arabistan ile yaptığı anlaşma ile Yeni Delhi'den Suudi Arabistan hava sahası üzerinden doğrudan Tel Aviv'e sefer gerçekleştireceğini kaydetti.

İsrail basını geçen ay, Suudi Arabistan'ın Yeni Delhi'den İsrail'e sefer yapan hava yolu şirketlerine hava sahasını kullanma izni verdiğini açıklamıştı. 

Ancak Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Kurumu ise o tarihlerde yaptığı açıklama ile hiçbir İsrail uçağının ülkelerinin hava sahasından geçmesine izin vermediklerini belirtmişti.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR8 YORUM

  • Misafir 06 Mart 2018 22:54 orta dogunun sabastia ni

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