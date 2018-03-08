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Süt parası alma dilekçesi nasıl yazılır-örnek dilekçe 2018

Süt parası alma dilekçesi nasıl yazılır-örnek dilekçe 2018

Süt parası dilekçesi nasıl yazılır, 2018 yılında ne kadar oldu, kimler süt parası alabilir, her çocuk için süt parası alınır mı ve sigortası olmayan annelere süt parası verilir mi sorularının detayı haberimizde. Devlet tarafından her kadına istisnasız verilen emzirme ödeneği almak için öncelikle dilekçe yazmanız gerekir. Süt parası alma dilekçesi detaylarını derledik.

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Eklenme Tarihi: 08-03-2018 16:10 - Güncelleme: 08-03-2018 15:45

Süt parası ne kadar oldu 2018 süt parası alma şartları neler? Emzirme ödeneği (süt parası) analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe her çocuk için bir defaya mahsus olmak üzere yapılan bir ödemedir. Peki 2018 süt parası ne kadar ve nasıl alınır, süt parası dilekçesi nasıl olmalı?

EMZİRME ÖDENEĞİ NEDİR: Emzirme ödeneği sağlık hizmeti sağlayan sigorta kollarından olan analık sigortasından yapılan sosyal sigortalar yardımlarından bir tanesidir. Halk arasında “süt parası” olarak da bilinen emzirme ödeneği çocuğu olan sigortalılara belirli şartlarla verilmektedir. Emzirme ödeneğinden faydalanabilmek için doğum yapan kişinin sigortalı olma şartı bulunmamaktadır. Kocası sigortalı olarak çalışan ev hanımı da emzirme ödeneği alabilmektedir. Süt parası yani emzirme ödeneği doğum yapan vatandaşlara maddi olarak yardım edilmesi amacıyla oluşturulmuştur.

2018 YILI SÜT PARASI NE KADAR: Kadınlara verilecek süt parası miktarı her yıl Sosyal Güvenlik Kurumu Yönetim Kurulu tarafından belirlenir ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı tarafından onaylanarak Kurum tarafından duyurulur. 2018 yılında süt parasının miktarı 149 lira oldu.

Süt parası başvurularında daha önce başvuru yapılan müdürlük tarafından doğum belgesi isteniyordu. Ancak artık müdürlükler tarafından "Kimlik Paylaşım Sistemi" üzerinden yapılan kontrolde doğuma ait bilgiler görülebiliyor.

EMZİRME ÖDENEĞİ DİLEKÇESİ: Süt Parası Talep Dilekçesi ile yapılabilir. Başvurunun sigortalı çalışanlar için işyerinin kayıtlı olduğu SGK müdürlüğüne yapılması gerekir. Diğerleri de kendilerine en yakın SGK müdürlüğüne başvurabilirler.

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