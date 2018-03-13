TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor'ın daha önce hiçbir sezonu bu kadar çetinve sakatlıklarla dolu geçmemişti. Gönüllüler takımının üzerinde kara bulutlar dolaştığı zaten aşikar. Önce Gizem'in ayrılması, daha sonra Hakan Hatipoğlu'nun sakatlığı ve son olarak Melih Özkaya'nın sakatlığı nedeniyle Survivor'dan ayrılması derken sakatlar listesi uzayıp gidiyor. Ayrıca Gönüllüler, All-star karşısında adeta eziliyorlar. Tüm bu kayıpların üzerine Acun Ilıcalı, Gönüllüler'e ilaç gibi gelecek o kararı açıkladı. Gönüllüler'e 2 yeni isim daha katıldı. Bu iki isim Mustafa Kemal Kurt ve Batuhan Buğra Eruygun. Peki Survivor 2018'e sonradan katılan Batuhan Buğra Eruygun kimdir nereli kaç yaşında? Batuhan Buğra Eruygun'un sevgilisi var mı? Hadi gelin tüm detaylara birlikte bakalım...

BATUHAN BUĞRA ERUYGUN KİMDİR? 1991 yılında İstanbul'da dünyaya gelen Batuhan Buğra Eruygun Marmara Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi'nde eğitim almıştır ve atletizm sporu ile uğraşmaktadır. 110 metre engelli yarışmalarında koşan Batuhan Buğra Eruygun, Fenerbahçe Spor Kulübünün lisanslı ve milli sporcusudur. 2013 yılında düzenlenen yarışmada 7.98'lik derecesi ile ile 60 metre engelli Türkiye Salon rekorunun sahibi olmuştur.

2013 yılında Türkiye Atletizm Federasyonu tarafından, doping kullandığı gerekçesi ile iki sene boyunca resmi müsabakalardan men edilen Batuhan Buğra Eruygun'a 2015 yılında kanser teşhisi konulmuş ve uzun bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşarak çok sevdiği atletizm sporuna devam etmiştir.

Batuhan Buğra Eruygun son olarak, Acun Ilıcalı'nın kararı ile birlikte Survivor 2018'e dahil olması sonrası gündem olmuştur. Batuhan Buğra Eruygun, Survivor 2018'de Gönüllüler Takımında yarışacak.

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