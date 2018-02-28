  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Suriye'ye kimyasal silah materyali gönderdiler

Suriye'ye kimyasal silah materyali gönderdiler

New York Times gazetesinde yer alan haberde, Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiği belirtildi.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-02-2018 23:06 - Güncelleme: 28-02-2018 00:13

New York Times gazetesininin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım komitesinin henüz yayımlanmayan raporuna dayandırarak verdiği haberde, Kuzey Kore'nin, asite dayanıklı kiremitler ve termometreler gibi kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyalleri Suriye'ye gönderdiği ifade edildi.

Haberde, geçen yıl ocak ayında, kimyasal silah fabrikalarında kullanılan asite dirençli kiremit taşıyan ve Şam'a giden iki geminin uluslararası sularda durdurulduğuna dikkat çekildi.

Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin Suriye'de kimyasal silah ve füze tesislerinde çalışırken görüldüğü belirtilen haberde, raporun, Suriye ile Kuzey Kore arasındaki bu ticaretin Suriye'nin kimyasal silah bulundurmaya devam etmesine ve Kuzey Kore'ye de nükleer ve füze programları için nakit girmesine katkı sağlayacağına işaret ettiği vurgulandı.

Haberde, olası kimyasal silah bileşenlerinin, 2012-2017 yıllarında Kuzey Kore'den Suriye'ye gönderilen, askeri ve sivil amaçlar için kullanılabilecek yasaklı balistik füze ve malzemelerinin bir parçası olduğu vurgulandı.

Haberde, raporu hazırlayan uzmanların, ellerindeki kanıtlarla, Kuzey Kore ile Suriye arasında kimyasal silahlar konusunda “mevcut ve devam eden bir iş birliği” olup olmadığını söylemenin zor olduğunu belirttikleri aktarıldı.

BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirin rapora ilişkin sorusuna cevap verirken, raporu henüz görmediğini ancak bütün ülkelerin BM Güvenlik Konseyinin yaptırımlarına uyma yükümlülüğü olduğunu söyledi.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Suriye'ye kimyasal silah materyali gönderdiler haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • ahmet 28 Şubat 2018 00:48 Biz suriyenin kuzeyinde pkk devleti planını bozunca, abd şimdi israile direk suriyenin güneyinden toprak koparmaya karar verdi. Onun için şimdi kimyasal silah bahanesini ortaya atacaklar. En kanlı döneminde, 1 milyon insan öldürülürken gıkı çıkmayanlar, tam da ortalık yatışmışken kimyasal bahanesiyle pastadan pay kapma peşine düştüler. Bu güne kadar sessiz kalmalarının sebebi Suriye'de Rusya ve İran'ın yorulmasını, gücünün tükenip bıkmasını beklemekti. Şimdi sahaya taze kuvvet olarak girecekler.

    CEVAP YAZ 0 3
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Burçlar
  4. Spor
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık Haberleri
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro