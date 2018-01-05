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Süleyman Özışık'tan Abdullah Gül'e olay çağrı

Süleyman Özışık'tan Abdullah Gül'e olay çağrı

Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık, bugünkü köşe yazısında düne kadar hakaretlerine maruz kaldığı CHP'lilerden davet alan Abdullah Gül'ü kaleme aldı.

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Eklenme Tarihi: 05-01-2018 10:43 - Güncelleme: 05-01-2018 10:43

KHK düzenlemesini eleştirerek AK Parti'nin tepkisini çeken Gül, Türkiye gazetesi yazarı Süleyman Özışık'ın da gündeminde. Abdullah Gül'ü Cumhurbaşkanı Erdoğan'a karşı vefasızlıkla suçlayan yazar, "Bu mu sizin vefa anlayışınız? Bu mu dava arkadaşlığınız? Bu mu kardeşliğiniz Sayın Abdullah Gül? Samimi olmak, sahici olmak bu kadar mı zor? " diye sordu.

"CHP’nin Titanik’ine binmek…" başlıklı yazısında CHP'den Gül'e gelen davetlere değinen Özışık, şu ifadeleri kullandı:

CHP'NİN TİTANİK'İNE HEMEN BİNİN: Çıkarsınız, "Ben artık bu adamla aynı kaderi, aynı yazgıyı paylaşmak istemiyorum. Kendime yeni bir rota belirledim" dersiniz, yolunuza yeni yol arkadaşlarıyla devam edersiniz.
Sayın Gül... Tatsız hatıraları önünüze sermek istemem ama hatırlamanızda yarar var.  Bu ülkede eşinizin başörtüsünü "Playboy"a benzetenler oldu. Başörtülü olduğu için sınava almayanlar oldu. Hakkınızı mahkemelerde aradınız diye size yakası açılmamış hakaretlerle saldıranlar oldu.
Biz bu hakaretleri, namusumuza saldırı gibi algılayıp karşı koyduk. Biz unutamamışken siz nasıl unutabildiniz? Nasıl oldu da bunu yapanların safına geçebildiniz?
Alın işte!..
Düne kadar size hakaret etme konusunda resital sunan CHP'liler, "Keşke bizim kayığımıza binse" şeklinde açıklama yapıyor. Yahu bana böyle bir davet gelse, vallahi utancımdan yerin dibine girerim.
Size zamanda oy vermiş ve inanmış bir seçmen olarak sesleniyorum:
Lütfen gelen teklifi geri çevirmeyin ve CHP'nin Titanik'ine hemen binin!..
Ama şunu bilin...
Titanik ilk seferinde nasıl denizin dibini boyladıysa, siz de ilk seçimde sandığın dibini boylayacaksınız.
Benden söylemesi...

Süleyman Özışık'ın yazısının tamamı

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • Misafir 05 Ocak 2018 10:50 Yine orda da sacmalamis yani!!!

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KİMDİR ?
Süleyman Özışık
SÜLEYMAN ÖZIŞIK KİMDİR?

1 Mart 1971 Iğdır doğumludur. İlk Orta ve lise eğitiminii Kars'ta tamamladı. Ekonomik koşullardan ötürü  eğitimine devam edemeyince İstanbul'a gelerek çocuk yaşta iş hayatına atıldı. Vatani görevinin ardından hayali ol

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