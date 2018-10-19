Spotify Premium'a kişiselleştirilmiş yenilikler!

Spotify Premium kullanıcıları, bugünden itibaren kullanabilecekleri güncel versiyonda kişiselleştirilmiş sanatçı radyoları ve yenilenmiş arama özelliklerine sahip olacak.



ARAMA ÖZELLİKLERİ YENİDEN TASARLANDI

Şirketin blog sayfasında yapılan açıklamaya göre, iOS ve Android'e gelen son güncelleme ile birlikte radyo özelliğini elden geçirdiğini ve navigasyon ile arama özelliklerini yeniden tasarladığını açıkladı. Artık arama ekranının en üst kısmında tavsiye edilen türler yer alacak.

EN BÜYÜK DEĞİŞİKLİK: SANATÇI RADYOSU ÖZELLİĞİ

En büyük değişiklik ise sanatçı radyosu özelliği. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, kişiselleştirilmiş radyolarına sahip olacaklar. Haftalık Keşifler ve Spotify'ın diğer kişiselleştirilmiş çalma listelerinde kullanılan algoritmayı kullanan bu radyolar, teknik olarak sizin isteğinize göre şekillendirilmiş sonsuz bir liste olarak tasarlandı. Bu listeleri çevrimdışı olarak kullanma amacıyla indirmek mümkün olacak. Eski radyo özelliğindeki gibi aşağı ya da yukarı oy verme olayı ise bu sistemde devre dışı kalmış.

Şarkı aramaları da elden geçirme işlemine dahil edilmiş. Artık Spotify bir şarkıyı aradığınızda, aynı şarkının bütün versiyonlarından değil de seçtiğiniz versiyonuna benzer başka şarkılardan oluşan bir liste oluşturuyor.