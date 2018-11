Spor Toto Süper Lig adeta Birleşmiş Milletler gibi!

İnternethaber Özel İçerik / ALİ PARİM: Türkiye Futbol Federasyonu’nun (TFF) ‘Tam Saha’ dergisinin bu ayki sayısında Süper Lig’deki yabancı futbolculara ilişkin dikkat çeken veriler yer alıyor. Marmara Üniversitesi’nden Doç. Dr. Cem Çetin’in kaleme aldığı yazıda, Süper Lig’de bu sezon 18 takımda 60 ülkeden 225 futbolcunun bulunduğu belirtiliyor. Ülkemize en çok yabancı futbolcu Brezilya’dan gelirken, ikincilik koltuğuna ise Fransızlar ve Senegalliler oturuyor. Dünyanın dört bir tarafından futbolcunun ülkemizde forma giymesi, adeta ‘Birleşmiş Milletler’i anımsatıyor.

BREZİLYA’DAN HER BÜTÇEYE UYGUN FUTBOLCU: Açıklanan verilere göre, Süper Lig’de bu sezon 27 Brezilyalı futbolcu forma giyiyor. Sambacılar, en çok Antalyaspor (5) ve Alanyaspor’un (4) kadrosunda forma şansı bulurken Trabzonspor, Kasımpaşa, Ankaragücü, Konyaspor ve Kayserispor dışındaki her takımda en az 1 Brezilyalı yer alıyor. Türk kulüplerinin Brezilyalılarla yakından ilgilendiğini belirten Doç. Dr. Çetin, bunun sebebini Brezilya’da her bütçeye uygun futbolcunun bulunmasına bağlıyor.

Ülkemizdeki en değerli Fransız futbolcu, yıllık 3 milyon euroluk geliriyle Fenerbahçeli Valbuena.

EN DEĞERLİ FRANSIZ FUTBOLCU FENERBAHÇE’DE: Son yıllarda Süper Lig takımlarının Fransızlara ve Senegallilere de yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Çetin, bu sezon itibariyle 18 kulübün 8’inin kadrosunda 13 Fransız futbolcunun bulunduğunu belirtiyor. Doç. Dr. Çetin, ülkemizdeki en değerli Fransız futbolcunun, yıllık 3 milyon euroluk geliriyle Fenerbahçeli Valbuena olduğunu da hatırlatıyor.

Öte yandan Süper Lig kulüplerinin sadece Fransız futbolcularla ilgilenmeyip, futbolu Fransa’da öğrenen makul Afrikalılara da yöneldiğini söyleyen Cem Çetin, şu bilgiyi de paylaşıyor:

Senegalliler içerisinde en popüler futbolcu, hiç şüphe yok ki Galatasaray’da kiralık oynayan 27 yaşındaki Badou N’Diaye.

"Afrikalılar içinde sayıca en fazla olanlar Senegalliler. Bu sezon itibariyle Süper Lig’de Fransızlara eşit sayıda (13) Senegalli futbolcu top koşturuyor. İki sezon öncesine göre Senegallilerin toplamında üç oyunculuk artış göze çarpıyor. Süper Lig’deki Senegalliler 10 farklı kulüpte forma giyiyor. En çok Senegalli ise Bursaspor’da. Senegalliler içerisinde en popüleri ise hiç şüphe yok ki Galatasaray’da kiralık oynayan 27 yaşındaki Badou N’Diaye."

“Türk futboluna, dolayısıyla kulüplerine getirisi olmayan ülkeler yerine, ligin pazarlama hedefine uygun ülkelerden futbolculara odaklanılması daha faydalı olabilir. Yeri gelmişken bu stratejiyi başarıyla uygulayan başta Premiere Lig olmak üzere, Bundesliga ve La Liga bu konuda örnek alınabilir.”

ASYA PAZARI HEDEFİ İÇİN ASYALI FUTBOLCU ŞART: Ortaya çıkan bu tablo ile Süper Lig’deki yabancı futbolcu pazarının global bir özellik taşıdığını vurgulayan Doç. Dr. Cem Çetin, ancak böyle bir globalleşmenin ekonomik olarak Süper Lig’de bir geri dönüşü olmayacağını ileri sürüyor. Çetin, özellikle Asya ülkelerinde izlenir olmayı hedefleyen Süper Lig’de Asya kökenli olarak sadece 1 Japon futbolcunun yer almasının Asya pazarı hedefi için yeterli bir toplam olmadığını da dikkat çekiyor. Cem Çetin değerlendirmesini şu sözlerle noktalıyor;

“Türk futboluna, dolayısıyla kulüplerine getirisi olmayan ülkeler yerine, ligin pazarlama hedefine uygun ülkelerden futbolculara odaklanılması daha faydalı olabilir. Yeri gelmişken bu stratejiyi başarıyla uygulayan başta Premiere Lig olmak üzere, Bundesliga ve La Liga bu konuda örnek alınabilir.”