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Sözleşmeli öğretmen sınav yeri MEBBİS-IKGM mülakat tarihi MEBBİS sayfası

Sözleşmeli öğretmen sınav yeri MEBBİS-IKGM mülakat tarihi MEBBİS sayfası

Sözleşmeli öğretmenler başvuru maratonunun ardından şimdide 18 ilde sınav merkezi olan mülakat sınav yerlerinin açıklanmasını bekliyor. Öğretmen sözlü sınav yerleri sorgulaması Milli Eğitim Bakanlığı tarafından MEBBİS üzerinden açıklanacak. İKGM 2018- Sözlü sınavlar 14 Nisan'da başlayacak. 8 Mayıs'ta bitecek.

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Eklenme Tarihi: 16-03-2018 13:30 - Güncelleme: 16-03-2018 13:30

Öğretmen sözlü sınav yerleri açıklandı mı gözler Milli Eğitim Bakanlığı sayfasında. 20 bin sözleşmeli öğretmen başvuru sonuçlarına kilitlenmişken MEB'ten gelen yeni haber öğretmenleri heyecanlandırdı. 14 Nisan- 8 Mayıs arasında yapılacak olan sözlü sınav yerleri bugün MEB tarafından erişime açılacak. Öğretmen adayları mülakat sınav yerlerini MEBBİS aracılığı ile sorgulayacaklar.

 Adaylar, meb.gov.tr adresinden mülakat yerlerini öğrenebilecekler. Mülakata 60 bin öğretmen davet edilecek.

Mülakatlar ise 14 Nisanda başlayacak ve 8 Mayısta sona erecek. İtiraz süreci ve tercih işlemleri göz önüne alındığında atamaların Temmuz ayında yapılması bekleniyor. Güvenlik soruşturması sebebiyle öğretmenler görevlerine Ağustos-Eylül aylarında başlayabilecek.

20 BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIM BAŞVURU SONUCU: 2018 Mart itibariyle başvuruların sona erdiği 20 bin sözleşmeli öğretmen alım sonuçları MEB'in http://mebbis.meb.gov.tr sitesinde açıklanacak. Mart ayı içerisinde açıklanması beklenen sonuçların arından sözlü mülakat yani sınav düzenlenecek. Peki sözlü sınav ne zaman olacak?

HANGİ ALANIN NE KADAR KONTENJANI VAR: Sözleşmeli öğretmen alınacak en çok kontenjan 3 bin 806 ile sınıf öğretmenliğine ayrılırken, onu 2 bin 2 ile İngilizce ve 1.907 ile din kültürü ve ahlak bilgisi branşları takip etti.

SÖZLÜ SINAV MERKEZLERİ NERELER: MEB'den yapılan duyuruda, 18 sözlü sınav merkezi bulunuyor. Bu iller şöyle sıralandı:
1- Adana 2- Afyonkarahisar 3- Ankara 4- Antalya 5- Bursa 6- Elazığ 7- Erzurum 8- Gaziantep 9- İstanbul 10- İzmir 11- Kayseri 12- Konya 13- Malatya 14- Muğla 15- Ordu 16- Samsun 17- Sivas 18- Trabzon

MÜLAKAT HAKKI KAZANANLAR NE YAPACAK: 7.1. Sözleşmeli öğretmenlik için sözlü sınava girmek üzere yaptıkları başvuruları
onaylananlardan KPSSP10-KPSSP121 ile KPSSP120 sonucunda her alan için en yüksek puan alandan başlamak üzere alanlar bakımından belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday (Son sıradaki adayla aynı puana sahip olan adaylar dâhil) yerleştirildikleri sınav merkezinde sözlü sınava alınacaktır.

7.2. Sözlü sınava alınacak adaylar Ek 3’te yer alan Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu üzerinden sözlü sınav komisyonunca değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

7.3. Sözlü sınavda adaylar, bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.

7.4. Sözlü sınav komisyonunun sekretarya işlemleri, sınav merkezlerinin bulunduğu il millî eğitim müdürlüklerince yürütülecektir.

7.5. Sözlü sınava katılanların sınav puanları “Sözlü Sınav Sonuç Ekranı”na işlenecek; sözlü sınav sonucunda 60 ve üzerinde puan alanlar başarılı sayılarak sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere tercih yapma hakkını elde edecektir. 7.6. Sözlü sınava alınacak adaylar http://mebbis.meb.gov.tr ve http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden duyurulacaktır.

7.7. Sözlü sınav sonuçlarının ilanı Bakanlığın belirleyeceği tarihte http://meb.gov.tr ile http://ikgm.meb.gov.tr adreslerinden ilan edilecektir.

8.1. Sözlü sınav sonuçlarına, sınav merkezi olan il millî eğitim müdürlüğü aracılığıyla sınava girdiği sözlü sınav komisyonuna itiraz edilebilecektir.

Sözlü Sınav Başvuru Şartları

1.1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,

1.2. Türk vatandaşı olmak (Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşları için Türk vatandaşı olma şartı aranmayacaktır.),

1.3. Mezun olunan yükseköğretim programı, Bakanlığın öğretmenliğe atanacakların tespitine ilişkin kararına göre atama yapılacak alana uygun olmak,
1.4. Öğretmenliğe kaynak teşkil eden yükseköğretim programlarından mezun olanların ihtiyacı karşılamadığı alanlara atanacaklar hariç olmak üzere, Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans ya da Pedagojik Formasyon Programı/Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programından birinin başarıyla tamamlamış olmak,

1.5. Yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanların, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca yüksek öğrenimlerinin ve/veya pedagojik formasyon belgelerinin yurt içindeki yükseköğretim kurumlarına veya programlarına denkliği kabul edilmiş olmak,
1.6. 2017 yılı Kamu Personel Seçme Sınavında atanacağı alan için puan türleri (KPSSP10 ve KPSSP121- KPSSP120) itibarıyla 50 ve üzerinde puan almış8 olmak,

1.7. Devlet memurluğundan veya öğretmenlik mesleğinden çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak,

1.8. 657 sayılı Kanunun 4/B maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak çalışmakta iken sözleşmeleri feshedilenler bakımından, başvuru tarihinin son günü itibarıyla bir yıl bekleme süresini tamamlamış olmak.

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