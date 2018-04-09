Söz dizisi 42.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Hafız'ın cenazesi herkesi ağlattı

Star TV ekranlarında, fırtına gibi esen Söz dizisi, 41.son bölümü ile izleyici ağlattı. Dizide Hafız karakterinin ölümü herkesi şoke ederken, cenaze sahneleri yürekleri dağladı. Söz 41.son bölüm ardından Söz 42.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Söz 41.son bölümde neler olu özetine bakalım hemen ardından Söz 42.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SÖZ 41.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Ali Haydar’ın kanı yerde kalmayacak...Taburda yapılan törenden sonra Ali Haydar’ın ölmeden önce yaptığı sürprizi fark eden Tim gözyaşlarına boğulur. Ama arkadaşlarının hatırası artık bir an olsun silinmeyecektir.

Ali Haydar’ı sonsuz yolculuğuna uğurlayan Tim’in artık tek bir gayesi vardır; Ali Haydar’ın kanını yerde bırakmayıp, katillerinden hesap sormak… Karabatak gizli bir görevle katillerin yerini tespit etmek için çok riskli bir göreve çıkarken Karabayır’da her şeye rağmen hayat devam etmektedir.

Sınır ötesinde güvenliği sağlanan bölgelerdeki sivil halka yardım göndermek isteyen Türk Kızılayı’yla birlikte Bahar, Güler, Su ve Nazlı’da yola çıkar. Bu durumdan haberdar olan ataşe, Derman’ı konvoyu durdurması için görevlendirir. Derman hain bir planla konvoya saldırır ve herkesin hayatı tehlike altındadır.

Konvoy yola çıktığı sırada Hafız’ın katillerinin peşinde olan Yavuz ve Tim saldırı haberini aldığında her şey için çok geçtir.

SÖZ 42.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; Söz dizisinin 41.yeni bölümü yayınlandıktan sonra 42.yeni bölüm fragmanı haberimizde yerini alacak.