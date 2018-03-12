Söz dizisi 37.yeni bölüm fragmanında Agah kimi vuruyor

Yapımını ‘TIMS&B’nin, yapımcılığını Timur Savcı ve Burak Sağyaşar’ın yaptığı ‘SÖZ’ Pazartesi akşamı ekrana gelecek olan 37. bölümüyle yine herkes tarafından çok konuşulacak. Söz 37.yeni bölümde herkesin en çok merak ettiği Agah'ın kime ateş ettiği. Peki Söz 37.yeni bölümde neler olacak izleyiciyi neler bekliyor. Hadi gelin Söz 37.yeni bölüm özetine bir bakalım.

SÖZ 37.YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK; Avcı ile Eylem, hayatlarının en büyük acısı ile karşı karşıya... Avcı ve Eylem düştükleri pusuyla baş etmeye çalışsalar da Selim’in kurduğu tuzak ikisini de dönülmez bir yola sokacaktır. Eylem’in yaptıklarını gururuna yediremeyen Selim, onlara hayatlarındaki en büyük acıyı yaşatmak için yemin etmiş bir şekilde karşılarındadır.

Nazlı yaşadığı krizle hiç yapılmayacak bir şey yapar ve bunun bedelini çok ağır ödemek zorunda kalır. Nazlı’nın hayatı artık eskisi gibi olmayacaktır. Yavuz’dan, hain babasıyla ilgili gerçeği öğrenen Bahar’ın artık Yavuz’la arasındaki bağlar kopmak üzeredir. Gerçekler hakkında daha fazla bilgi edinmek için uğraştıkça ilişkileri iyice karmaşık bir hal alır.

Büyükelçinin ölümünden sonra Derman ve Selim yeni görevlendirmeleriyle harekete geçerler. Hem ülke sınırları içinde hem de sınır dışındaki birliklerimize yönelik yeni eylemler planlamaktadırlar. Tim bu saldırılıları önlemek için hayati bir görev alır. Zamanla yarışan Tim, Derman ve Selim’in başarılı olmalarını engellemek için var güçleriyle savaşırlar.