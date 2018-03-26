Söz 40.yeni bölüm fragmanı nefes kesti Yavuz Bahar boşanacak!

Star Tv ekranlarında yayınlanan Söz dizisi 39.son bölümü ile izleyiciyi ekran başına çiviledi. Aksiyon sahnelerinin eksik olmadığı Söz'de izleyici Bahar ve Yavuz'un ayrılıp ayrılmayacağını merak ediyor. Söz 39.son bölümün hemen ardından Söz 40.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. hadi gelin öcne Söz 39.son bölüm özetine bakalım. Hemen ardından Söz 40.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Söz her pazartesi saat 20.00'de Star'da!

SÖZ 39.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Bahar’ın kararı onları geri dönülmez bir yola soktu. Hafız komutasındaki Tim, Yavuz’un uyarısıyla cenaze törenine düzenlenen saldırıyı önlemeye çabalarken, Agah’ın sigorta şirketinden aldığı bilgi tüm gerçekleri su yüzüne çıkarır.

Derman, Medusa planını bir adım daha öteye taşıyacak bilgiye sahiptir artık. Bu bilgi aynı zamanda birçok masumu canından edecek bir saldırının fitilini ateşler. Müfit’i kaçırarak üzerine çalıştığı projeyi bir silaha dönüştürmeyi başaran Derman artık binlerce can alacak bir güce sahip olmanın eşiğindedir. Yavuz komutasındaki Tim, Derman’ın yapacağı saldırıyı önlemek için görevlendirilir.

Yavuz’un tüm çabalarına rağmen Bahar kararından dönmemekte ısrarcıdır. Bahar’ın yapmak üzere olduğu hamle, Yavuz ve Bahar’ın ilişkisini geri dönülmez bir yola sokacaktır.

SÖZ 40.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz burada sizlerle olacak.