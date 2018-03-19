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Söz 39.yeni bölüm fragmanında Bahar ve Yavuz boşanıyor mu

Söz 39.yeni bölüm fragmanında Bahar ve Yavuz boşanıyor mu

Star TV ekranlarında yayınlanan Söz dizisinin 38.son bölümünün hemen ardından gelen 39.yeni bölüm fragmanında izleyici Bahar ve Yavuz'un ne yapacağını merak ediyor. Söz dizisi 39.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Söz 39.yeni bölüm fragmanı

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Eklenme Tarihi: 19-03-2018 16:00 - Güncelleme: 19-03-2018 16:00

Star TV'nin izleyiciyi ekrana kilitleyen dizisi Söz, pazartesi akşamlarında fırtınalara estirmeye devam ediyor. Söz 38.son bölümdeki terör saldırısı, Bahar ve Yavuz'un ayrılma noktasına gelmesi ve Nazlı'nın intiharı heyecanı arttırdı. Söz 38. son bölümden sonra Söz 39.yeni bölüm fragmanı geldi. Hadi Gelin Söz 38.son bölümde neler olmuş özetine bir bakalım.

SÖZ 38.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Selim’in tünelden yapacağı saldırıyı önlemek için var gücüyle uğraşan Yavuz önderliğindeki Tim, destek için gelen teröristlerin oteldeki sivilleri rehin almasıyla yeni bir krizin ortasına düşer.

Tim, Mehmetçikleri zamanında bilgilendirmiş ama otelde büyük bir saldırının ortasında kalmıştır. Derman’ın yönettiği teröristler ise Karabayır’da büyük bir kanlı saldırı düzenler. Hafız önderliğindeki Tim bu saldırının daha da büyümesini önlerken yaşanan dehşetle acı bir şekilde yüzleşir.

Agah, Çolak’ın sorgusundan aldığı istihbaratla sınır dışında bir ziyarete gider. Öğrendiği şeyler sonucunda aslında Derman’ın çok daha kapsamlı, dehşeti çok daha büyük bir planı gerçekleştirmenin eşiğinde olduğunu anlar.

Nazlı aklında yer eden kötü anılardan kurtulmak için intiharı denemiş ama ölümden dönmüştür. Fakat artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacaktır. Bahar ve Güler ona destek olmak için her zaman yanında olsalar da onu takip etmekten sıkılmayan başka bir kötülük daha vardır: Derman

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