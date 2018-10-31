Soyuz roketindeki arızanın nedeni belli oldu!

Aleksey Ovchinin ve NASA'dan astronot Nick Hague UUİ'ye fırlatıldığı sırada Soyuz MS-10 uzay aracının roketindeki arızanın ne olduğu belli oldu. Rusya Bilimler Akademisi Tıbbi Biyoloji Enstitüsü'nün 55. yılı etkinliğinde konuşan Roscosmos İdari Müdürü Sergey Krikalev "Soruşturma komisyonu arızanın nedeninin birinci ve ikinci aşamada ayrılma sinyali veren sensörün çalışmaması olduğunu tespit etti" dedi.

Yakıt deposuna çarpıp patlamaya neden olmuş

Krikalev, bu durumun uzay aracının ilk yan bloğunun gerekli mesafeye ilerleyemeyip ikinci aşamadaki yakıt deposuna çarpmasına ve deponun patlamasına yol açtığını ifade etti.

İlk kaza 11 Ekim'de meydana gelmişti

Modern Rusya tarihinin ilk insanlı uçuş kazası 11 Ekim'de yaşanmıştı. Soyuz FG aracıyla UUİ'ye fırlatılan Ovchinin ve Hague, çıkan arıza sonrasında paraşütle iniş yapmak zorunda kalmıştı. Olayın nedenlerini araştırması için bir soruşturma ekibi kurulmuştu.



Sonraki uçuşun tarihi 3 aralık olabilir

Rus basının aktardığına göre, Roscosmos'tan UUİ'ye bir sonraki insanlı uçuşun 3 Aralık'ta yapılabileceği açıklaması geldi. Roscosmos, ayrıca şu an UUİ'de bulunan mürettebatın da 20 Aralık'ta dönebileceğini belirtti.

Soyuz roketindeki arızadan sonra UUİ'ye insanlı uçuşlar askıya alınmıştı.