Son depremler 2018 ard arda sallandı şiddeti kaç?

Son depremler 2018 korkuttu Türkiye iki depremle sallandı. Sabah karşı olan depremlerde can ve mal kaybı yaşanmadı fakat halk büyük korku yaşadı. İlk deprem Burdur'da meydana geldi. 4.7 olarak ölçüldü. Daha sonraki deprem ise Antalya'da oldu şiddeti 4.6 olarak belirlendi. İşte son 24 saatte olan depremler listesi...

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü'nden alınan bilgiye göre Burdur Kavak-Yeşilova merkezli bir deprem meydana geldi.

Kavak-Yeşilova merkezli saat 05.40'ta meydana gelen deprem yerin 5 kilometre altında meydana geldi ve büyüklüğü 4.7 olarak ölçüldü.

İçişleri Bakanlığı'na bağlı olarak hizmet veren Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde ise saat 05.40'ta meydana gelen depremin merkez üssü Yeşilova olarak belirtilirken büyüklüğü ise 4.6 olarak açıklandı. Depremin derinliği ise 7 kilometre olarak ölçüldü.

ANTALYA'DA DEPREM: Öte yandan Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre saat 05.54'te de Akdeniz merkezli bir deprem meydana geldi. Yerin 31 kilometre altında medana gelen depremin merkez üssünün Kumluca'ya 46 kilometre uzaklıkta olduğu belirtilirken sarsıntının büyüklüğü 3.5 olarak ölçüldü.

SON DEPREMLER LİSTESİ

08:05:26 38.8698 26.1793 5.3 -.- 2.3 -.- EGE DENIZI

07:41:28 39.5480 26.0532 11.9 -.- 1.5 -.- GULPINAR-AYVACIK (CANAKKALE)

06:28:11 37.5702 29.8367 3.7 -.- 1.2 -.- KAVAK-YESILOVA (BURDUR)

06:23:36 37.6630 29.8087 46.5 -.- 1.7 -.- DEREKOY-YESILOVA (BURDUR)

06:11:06 37.5403 29.8863 8.5 -.- 1.8 -.- GENCALI-YESILOVA (BURDUR)

06:00:59 36.4773 32.3535 8.2 -.- 1.4 -.- BASKOY-ALANYA (ANTALYA)

05:58:58 39.3037 28.0528 29.0 -.- 1.4 -.- CAKILLI-SINDIRGI (BALIKESIR)

05:54:16 35.9273 30.7575 8.6 -.- 3.2 3.2 AKDENIZ

05:52:37 37.6003 29.8582 22.5 -.- 1.7 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR)

05:50:45 37.5865 29.8635 2.9 -.- 1.7 -.- HARMANLI-YESILOVA (BURDUR)

05:45:08 37.5642 29.8407 12.8 -.- 2.2 -.- KAVAK-YESILOVA (BURDUR)

05:40:23 37.5632 29.8125 5.0 -.- 4.7 4.7 KAVAK-YESILOVA (BURDUR) REVIZE01 ( 05:40:23)

02:23:30 38.5707 40.6848 15.2 -.- 2.4 -.- AKCABUDAK-LICE (DIYARBAKIR)

02:11:55 36.4477 28.7192 11.7 -.- 1.8 -.- AKDENIZ