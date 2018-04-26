Sokak ortasında polisle tekme tokat kavga ettiler

Alkollü olduğu iddia edilen iki kişi, görev başındaki polislerle tartıştı. Ortalık birbirine girdi. Cep telefonu kameralarına yansıyan kavganın adresi Kadıöy Bostancıydı.

Alkollü iki şahıs, caddedeki bir restorana girip sohbet etmeye başladı. Bir süre kendi aralarında şakalaştıktan sonra birbirleriyle tartışmaya başladılar. Tartışma dışarıya taşarken, iki şahıs cadde üzerinde bekleyen polis memurlarına sataştı. Bir süre sonra memurlarla alkollü iki şahıs arasında arbede çıktı.

Şahıslardan biri polis memurunu itince ortalık bir anda karıştı. Çevredeki vatandaşlar olanı biteni şaşkın bakışlarla izledi. İki şahıs gözaltına alındı, polis olayla ilgili inceleme başlattı.