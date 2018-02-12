Skandal olay! Karnaval kraliçesinin tangası açılınca...

Dünyanın en büyük karnavallarından Rio Karnavalı, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde başladı. Samba okullarının Sambadrome Caddesi'nde düzenlenen geçit töreni renkli görüntüler oluşturdu. Bu geçit töreni sırasında ise bir karnaval kraliçesi, tören ortasında düştükten sonra tangasının ipleri koptu. Olay meydana geldiğinde kadın kalabalığın önünde oynuyordu. Ancak karnaval kraliçesi sokakta dans etmeye devam ederken, iç çamaşırını yerinde tutarak bir asker gibi yürüdü. Bu durumdan oldukça rahatsız olsa da hiç bir şey olmamış gibi göstersini bitiren kiraliçenin o anları saniye saniye kaydedildi.

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