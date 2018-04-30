Siyah Beyaz Aşk 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aslı Ferhat'ı bırakıp gidecek mi

Kanal D ekranlarının izleyici tarafından beğeniyle izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk 28.son bölümde Aslı, Ferhat'ı gerçekten de terkedebilecek mi? Siyah Beyaz Aşk 28.son bölüm ardından 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Siyah Beyaz Aşk 28.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Siyah Beyaz Aşk 29.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SİYAH BEYAZ AŞK 28.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ; Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden olacaktır. Ferhat ise Aslı’nın gitmemesi için elinden geleni yapar. Aslı ve Ferhat aşkı önlerindeki bu büyük sınavdan yara almadan geçmeyi başarabilecek midir?

Öte yandan Ferhat’ın, Yusuf’tan edinmek istediği bilgi tüm hayatını değiştirecek niteliktedir. Namık, Ferhat’ı Yusuf’tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Ferhat giderek bu büyük sırra yaklaşır. Ancak bu yolda Ferhat’ın önüne hiç beklemediği bir engel çıkacaktır.

İntihar girişiminde bulunan Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutları bitmiş değildir. Vildan’ın eve geri dönüşü, Aslı ve Ferhat aşkı üzerinde nasıl bir sonuç doğuracaktır? Abidin eve geri dönmek için Cüneyt’i yakalayıp Ferhat’a teslim etmenin planlarını yapar. Bu yolda destekçisi Gülsüm olacaktır. Cüneyt ise Jülide ile kurduğu yeni ittifakın sonuçlarından faydalanmak isterken, Abidin’in elinden kurtulabilmeyi başarabilecek midir?

SİYAH BEYAZ AŞK 29.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.