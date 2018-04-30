  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. SEÇİM
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Siyah Beyaz Aşk 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aslı Ferhat'ı bırakıp gidecek mi

Siyah Beyaz Aşk 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aslı Ferhat'ı bırakıp gidecek mi

Kanal D'nin izleyiciyi aşklarına hayran bıraktıran dizisi Siyah Beyaz Aşk 28.son bölümde Aslı gitme kararı aldı. Peki Aslı, Ferhat'ı terkedecek mi? Siyah Beyaz Aşk 28.son bölüm ardından 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. İşte Siyah Beyaz Aşk 29.yeni bölüm fragmanı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 30-04-2018 12:37 - Güncelleme: 30-04-2018 12:37

Kanal D ekranlarının izleyici tarafından beğeniyle izlenen dizisi Siyah Beyaz Aşk 28.son bölümde Aslı, Ferhat'ı gerçekten de terkedebilecek mi? Siyah Beyaz Aşk 28.son bölüm ardından 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Siyah Beyaz Aşk 28.son bölümde neler oldu özetine bakalım hemen ardından Siyah Beyaz Aşk 29.yeni bölüm fragmanını izleyelim.

SİYAH BEYAZ AŞK 28.SON BÖLÜMDE NELER OLDU ÖZETİ;  Özge’nin Ferhat’ın kızı olduğunu öğrenen Aslı, evden gitmeye karar verir. Ancak beklenmedik bir durum Aslı’nın gidiş planlarını bir süreliğine de olsa ertelemesine neden olacaktır. Ferhat ise Aslı’nın gitmemesi için elinden geleni yapar. Aslı ve Ferhat aşkı önlerindeki bu büyük sınavdan yara almadan geçmeyi başarabilecek midir?

Öte yandan Ferhat’ın, Yusuf’tan edinmek istediği bilgi tüm hayatını değiştirecek niteliktedir. Namık, Ferhat’ı Yusuf’tan uzak tutmak için elinden geleni yaparken, Ferhat giderek bu büyük sırra yaklaşır. Ancak bu yolda Ferhat’ın önüne hiç beklemediği bir engel çıkacaktır.

İntihar girişiminde bulunan Vildan’ın Ferhat ile ilgili umutları bitmiş değildir. Vildan’ın eve geri dönüşü, Aslı ve Ferhat aşkı üzerinde nasıl bir sonuç doğuracaktır? Abidin eve geri dönmek için Cüneyt’i yakalayıp Ferhat’a teslim etmenin planlarını yapar. Bu yolda destekçisi Gülsüm olacaktır. Cüneyt ise Jülide ile kurduğu yeni ittifakın sonuçlarından faydalanmak isterken, Abidin’in elinden kurtulabilmeyi başarabilecek midir?

SİYAH BEYAZ AŞK 29.YENİ BÖLÜM FRAGMANI; henüz yayınlanmadı. Yayınlanır yayınlanmaz haberimizde olacak.

 

 

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Siyah Beyaz Aşk 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Aslı Ferhat'ı bırakıp gidecek mi haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TAŞERON İŞÇİLER
ASGARİ ÜCRET
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Seçim
  7. Ekonomi
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Kültür Ve Sanat
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro