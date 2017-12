Siyah Beyaz Aşk 12.yeni bölüm fragmanı son bölüm neler oldu?

Kanal D'nin en çok izlenen dizilerinden biri olan Siyah Beyaz Aşk yayınlanan son bölümüyle büyük ilgi gördü. Ferhat ve Aslı'nın gittikçe yakınlaşması gözlerden kaçmazken yeni bölüm fragmanı merak uyandırdı. Peki Siyah Beyaz Aşk 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Başrollerini Birce Akalay ile İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Siyah Beyaz Aşk son bölümünde Aslı, Ferhat’ın göründüğü gibi bir olmadığını anlar. Onun o karanlık tarafının, acılarını kapatmak için kullanılan bir kalkan olduğunu düşünür. Üstelik her şeyden habersizdir ve bir yalanın içinde yıllarca yaşamaktadır. Aslı, annesi Yeter’in nasıl böyle bir şeyi Ferhat’tan sakladığını sorgulamaya başlar. Ferhat ise Aslı’nın kendisini değiştirmeye çalıştığını düşünür. Bu değişimden hoşnut olmayan Ferhat, anlamadığı bir şekilde Aslı’ya karşı koyamadığını fark eder. Kalbi ve aklı arasında gidip gelen Ferhat, bir seçim yapmak zorunda olduğunu hisseder. Yeter, Aslı’nın her şeyi öğrendiğini Namık Emirhan’a haber verir. Ferhat’ın öğrenmemesi için her şeyi yapmaya hazır olan ikili, yeni bir plan yaparlar. Aslı’nın gelişiyle her şeyin daha da kötüye gittiğini düşünen Namık, Aslı’yı ortadan kaldırmanın yolunu arar. Ferhat’a daha önce de çiftlikteki evde öldürülmesi gerektiğini söyleyen Namık, bu sefer kendi harekete geçecektir. Namık Emirhan, herkesin sırlarının olduğunu savunur ve Aslı’nın sırlarını ortaya çıkarmak için hamle yapacağını belirtir. Yeter ise, Aslı’ya bir şey olması durumunda Ferhat’ın bunun peşine düşeceğini bilmektedir. Namık Emirhan, Aslı’yı devre dışı bırakabilmek için Cüneyt ile işbirliği yapar. Ferhat’ın gölgesinde kalmaktan şikayetçi olan Cüneyt için ayağına gelen bu fırsat, tüm dengeleri değiştirebilecek cinstendir. Ferhat, Aslı’ya gelebilecek tehlikelere karşı onun gitmesini ve her şeyden uzakta kalmasını ister.

SİYAH BEYAZ AŞK 12.YENİ BÖLÜM FRAGMANI Siyah Beyaz Aşk 12.yeni bölüm fragmanı yayınlanmadı. Siyah Beyaz Aşk 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren haberimizden izleyebilirsiniz.

SİYAH BEYAZ AŞK 1 OCAK'TA VAR MI?

Siyah Beyaz Aşk'ın yeni bölümü 1 Ocak 2018 tarihine denk geliyor. Kanallar genellikle resmi tatillerde yeni bölüm yayınlamayı tercih etmiyor. Bakalım ilerleyen günlerde Kanal D'nin yılbaşı gece programı nasıl olacak?