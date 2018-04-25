Sırt ağrısı neden olur ? Postür bozukluğu sırt ağrısı belirtisi!

“Bu aralar çok yorulduğum için oldu, nasıl olsa geçer” denilerek umursanmayan sırt ağrıları, günlük yaşam kalitesini bozuyor, sürekli yorgunluğa yol açıyor ve iş performansını ciddi ölçüde azaltabiliyor. Her 5 kişiden 1’inde görülen sırt ağrısı hafife alındığında ilerleyen dönemlerde kalıcı ve ciddi sağlık sorunlarına neden olabilirken, ağrı ciddi bir hastalığa da işaret edebiliyor. Uz. Dr. Gülseren Kayalar, sırt ağrıları ve tedavi yöntemleri ile ilgili bilgi verdi.

TÜBERKÜLOZ VE AKCİĞER KANSERİ SIRT AĞRISI YAPABİLİR: Vücuttaki farklı kanser odaklarından yayılma sonucu meydana gelen omurga metastazları da sırt ağrısına yol açan nedenler arasındadır. Tüberküloz, brusella, akciğer kanseri ve omurgaya metastaz yapan tümörler sırt ağrısı yapabilir. Yemek borusu, mide, safra kesesi ve pankreas hastalıkları ve tümörlerinin neden olduğu ağrılar da sırttan hissedilebilir.

SIRT FITIĞI AĞRIYA YOL AÇIYOR: Omurganın sırt kısmı omurilik fıtıkları açısından en fazla tehlike oluşturan bölgedir. Sırtta 12 omurun bulunduğu omur arasında bulunan kıkırdağın aniden dışarı fırlaması sonucu omuriliğin direkt basısına neden olabilir. Sırt fıtığı nadir görülen fakat ciddi işlevsel bozukluklara yol açabilen bir hastalıktır. Hastalar sadece sırt veya karın ağrısı ile başvurabilir. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamalarına rağmen iyileşmeyen veya ilerleyici nörolojik bulguların olduğu hastalarda cerrahi tedavi gereklidir. Doğru hasta seçimi ile yapılan cerrahi tedavi, hastaların yaklaşık %80-90’ının ağrısının geçmesi ve nörolojik bulguların düzelmesi ile sonuçlanır.

YALNIŞ POSTÜR SIRT AĞRISININ NEDENİ: Sırt ağrıları, uzun süre yanlış postürde oturma veya baş ve sırt öne eğik iki büklüm ayakta durma, ağır sırt çantası kullanma, uzun süre bilgisayar kullanma, kaslarda güçsüzlük, spor veya iş yaşamında sırtı zorlayan devamlı olan tekrarlayıcı yanlış hareketler veya araç kazaları sonrası görülür. Özellikle çalışan kesimde iş stresi ve yorgunluğun tetiklediği kasların aşırı gerilmesi, sertleşmesi sonucu görülen bölgesel ağrılar veya fibromiyalji de önemli sırt ağrısı nedenlerindendir.Yaşlanma ile açığa çıkan sırt ağrıları sıklıkla kas güçsüzlüğü, omurgada kireçlenmeler, osteoporoza bağlı sessiz omurga kırıkları ve dejeneratif skolyoz ve kifoz da sırt ağrılarına neden olabilir. Bel ve boyun fıtığı, incinmesi, kireçlenmesi ve kayması gibi hastalıklar tedavi edilmediğinde mekanik olarak sırt ağrısı yapar.

SIRT AĞRISINDA BU 12 BELİRTİYE DİKKAT: Erişkin dönemde görülen sırt ağrıları bel ve boyun ağrılarına göre daha ciddi sebeplerden oluşur. Spor yaralanmaları veya kaza olmadan açığa çıkan ve aşırı yorgunluk hissi ile birlikte 2-4 haftada geçmeyen sırt ağrılarına dikkat edilmelidir. Sırt ağrılarına yol açan sebeplerden aşağıda bahsedilen belirtiler varsa bir an önce uzman bir doktora gidilmelidir.

1-Son 3 ay içinde geçirilmiş ciddi araç kazası veya yüksekten düşme,

2-Osteoporotik kişilerde düşük enerjili travma, kaza veya yaralanma, ağır bir eşya kaldırmakla veya ani öksürmekle açığa çıkan ağrı

3-20 yaş altı veya 50 yaş üstünde ilk kez açığa çıkan sırt ağrısı

4-Kanser, madde bağımlılığı veya HIV enfeksiyonu gibi bağışıklık sistemini etkileyen hastalığı olması veya 6 aydan uzun süre kortizon kullanımı

5-Genel sağlık durumunu kötü hissetme, nedensiz kilo verme veya ateşlenme hali. Gece terlemesi, geceleri artan ağrı, zayıflama,

6-Bakteriyel enfeksiyon geçirmiş olma

7-Sırt ağrısı sürekliyse ve daha kötüye gidiyorsa

8-Ağrı zorlanma veya mekanik kaynaklı değilse

9-2-4 haftada geçmiyorsa

10-Sabahları ağrılı ve tutuk kalkılıyorsa

11-Omurganın şekli değişmeye başladıysa

12-Bacaklarda iğnelenme, karıncalanma, uyuşmalar, güçsüzlük başladıysa ve artarak sürüyorsa

SIRT AĞRILARININ TEDAVİSİ NASIL YAPILIR: Kas ve omurga kaynaklı mekanik ağrılarda yanlış postürün düzeltilmesi, günlük yaşam düzenlemeleri, ergonomik düzenlemeler, postur egzersizleri, basit ağrı kesiciler, kas gevşeticiler ve lokal etkili merhemler kullanılır. İnatçı ve şiddetli durumlarda mutlaka fizik tedavi ve rehabilitasyon uygulamaları ve tetik nokta enjeksiyonları, botoks, akupunktur gibi lokal enjeksiyon uygulamaları yapılabilir. Hastanın psikolojik durumu gözden geçirilip gerekirse antidepresana veya psikoterapiye başlanmalı. Sırt ve omuz kuşağı kaslarının gevşetilmesi, güçlendirilmesi tedavinin en önemli parçasıdır. Bu amaçla uygulanacak ev egzersiz programlarına ek olarak hastanın haftada 3-4 gün yapacağı aerobik egzersizler, fitness ve yüzme yararlı olur.