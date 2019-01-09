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Sen Anlat Karadeniz hayranlarına kötü haber

Sen Anlat Karadeniz hayranlarına kötü haber

ATV'nin sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz'in 37. yeni bölümü merakla bekleniyor. Sen Anlat Karadeniz dizisinin son bölümünde sürpriz gelişmeler yaşanmıştı. Peki Sen Anlat Karadeniz yeni bölüm bu akşam neden yok? Geçtiğimiz hafta da ekrana gelmeyen Sen Anlat Karadeniz'in yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

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Eklenme Tarihi: 09-01-2019 18:29 - Güncelleme: 09-01-2019 18:29

Çarşamba akşamlarının sevilen dizisi Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü sabırsızlıkla bekleniyor. Ulaş Tuna Aslantepe, İrem Helvacıoğlu, Mehmet Ali Nuroğlu, Sinan Tuzcu ve Öykü Gürman'ın başrollerde oynadığı Sen Anlat Karadeniz son olarak 26 Aralık Çarşamba akşamı 36. bölümüyle ekranlara geldi. Yeni yıl tatiline giren dizinin yeni bölümü 23 Ocak'ta yayınlanacak.

ATV'nin 2 Ocak Çarşamba akşamı yayın akışında ise saat 20.00'de Hızlı ve Öfkeli 4, 22.10'da ise Hızlı ve Öfkeli Tokyo Yarışı isimli filmler yer alıyor.

SEN ANLAT KARADENİZ BU AKŞAM NEDEN YOK?

Sen Anlat Karadeniz yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Televizyonların reklamanlaşmaları sebebiyle Sen Anlat Karadeniz 23 Ocak akşamı yayınlanması bekleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ 37. BÖLÜM FRAGMAN YAYINLANDI MI?

Sen Anlat Karadeniz 37. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanının haftaya yayınlanması bekleniyor.

SEN ANLAT KARADENİZ SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Mercan, Vedat yerine Berrak'ı asmak üzereyken Tahir yetişir. Berrak'ı kurtaran Tahir, Nefes'in ondan gizli yaptıklarını öğrenince Nefes'ten hesap sorar. Vedat'ın elinde delil olmadığını düşünen kadınlar yıkılmayıp tüm güçleriyle işe sarılırken, Vedat harekete geçer. Kadınlar polisleri kapıda görünce ne yapacak? Tutuklu yargılanmalarına karar verilen Asiye, Nefes, Mercan, Nazar ve Berrak hapishaneye sevk edilirken hepsi kendini suçluyor. Bu savaşı gerçekten Vedat mı kazandı, yoksa her şey yeni mi başlıyor?

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