Sen Anlat Karadeniz 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı Yiğit'in velayetini kim aldı

ATV ekranlarında yayınlanan ve izleyiciyi Vedat karakteri ile çılgına çeviren Sen Anlat Karadeniz'de Nefes ve Tahir artık aşklarını saklamıyorlar. Ancak Sen Anlat Karadeniz 13.son bölümde merak edilen bir diğer konu Yiğit'in velayetini Vedat'ın mı Nefes'in mi alacağı oldu. Sen Anlat Karadeniz 13.son bölüm ardından Sen Anlat Karadeniz 14.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Gelin önce Sen Anlat Karadeniz 13.son bölüm özetine bakalım hemen ardından Sen Anlat Karadeniz 14.yeni bölüm fragmanını izleyelim. Sen Anlat Karadeniz her çarşamba ATV'de.

SEN ANLAT KARADENİZ 13.SON BÖLÜM ÖZETİ; 'Ben o Deli Tahir'e ölürüm...'' Vedat, sistemli bir biçimde, tüm silahlarıyla Nefes'in üzerine gelmeye devam etmektedir. Berrak'tan sonra şimdi de Nefes'in karşısına babasını çıkarmıştır. Babasıyla tam da velayet mahkemesi sabahı karşılaşmak, Nefes'i çok sarsar ve kanında ilacın, ruhunda babasının zehriyle ilk duruşmaya çıkmak zorunda kalır. Üstüne bir de babasının bütün köye Nefes'in nikahlı kocasını bırakıp Tahir'e kaçtığını söylemesi, sadece Nefes'in değil ona destek olan insanların da zor duruma düşmesine neden olur. Yiğit de, bu zor durumdan nasibini alır ve çocuk kalbiyle annesinden ayrılma ihtimaliyle başa çıkmaya çalışır.

Vedat, hedefine doğru emin adımlarla ilerlemektedir. Ama Vedat'ın anlayamadığı bir şey vardır; inanç. Nefes'in yolculuğu çok zor bir yolculuktur ama Nefes ve onun yoluna başını koyan Tahir birbirlerine inanmaktadırlar. Tahir, geçmişte Nefes'in yüreğinde açtığı yarayı, bu sefer başkalarının açtığı yarayı inancıyla iyileştirerek telafi edecektir. Deli Tahir'in akıllıca bir hamlesi, Nefes'i, bu zor yoldaki en önemli engellerden birinden kurtarır. Ama aynı Tahir'in Nefes'le Yiğit için yaptığı bir delilik, hiç beklemedikleri bir anda karşılarına çıkıp onları çok zor duruma sokacaktır.





SEN ANLAT KARADENİZ 14.YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI; henüz değil. Bu akşam yayınlanacak olan Sen Anlat Karadeniz 13.bölüm ardından Sen Anlat Karadeniz 14.yeni bölüm fragmanı haberimizde olacak.