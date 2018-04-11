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Şehzade Orhan kimdir nasıl öldü keşiş kılığında kaçarken...

Şehzade Orhan kimdir nasıl öldü keşiş kılığında kaçarken...

Şehzade Orhan kimdir, kaç yaşında öldü, nasıl öldü ve Şehzade Orhan'ın ölüm nednei neydi soruları dün yayınlanan Mehmed Bir Cihan Fatihi dizisi ile akıllara takıldı. Asıl adı Orhan Çelebi olan ve 1412 yılında doğan tarihi isim, Katip Çelebi'nin de oğludur. Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra kaçarken idam edildi.

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Eklenme Tarihi: 11-04-2018 12:15 - Güncelleme: 11-04-2018 12:15

Şehzade Orhan kimdir, aslen nereliydi, kaç yaşında öldü ve Şehzade Orhan'ın ölüm nedeni neydi neden asıldı soruları akıllara takıldı. Şehzade Orhan Osmanlı Devleti için önemli isimlerden biri olan atip Çelebi'nin de oğludur. Asıl adı Orhan Çelebi olan tarihi isim, 1412 yılında doğmuştur. Peki Şehzade Orhan neden öldü, neden asıldı?

Şehzade Orhan, dizide ekrana gelmesinin ardından birçok izleyicinin merakla araştırdığı kişi oldu. Asıl adı Orhan Çelebi olan tarihi isim, Katip Çelebi'nin de oğludur. Tarih literatüründe ismi sıkça geçen Şehzade Orhan araştırılan isim oldu. İşte, Şehzade Orhan hakkında merak edilen detaylı bilgiler

Keşiş ne demek: yaşamını manastırda geçiren, hiç evlenmemiş papaz.

ŞEHZADE ORHAN KİMDİR: Beşinci Osmanlı padişahı I. Mehmet'in (Çelebi Mehmet) ağabeyi olan ve kız kardeşi Sultan Fatma Hanım ile birlikte Bizans'a rehin olarak yollanan Şehzade Kasım Çelebi'nin oğlu Orhan Çelebi ya da Şehzade Orhan, 1412 yılında doğdu.

Bizans İmparatorluğu sürekli Orhan Çelebi'yi Anadolu’ya gönderip ayaklanma çıkartma tehdidinde bulunuyor, bunun yapılmaması karşılığında Osmanlı'dan haraç alıyordu. Fatih Sultan Mehmed, bu parayı son iktidarı döneminde kesti.

NEDEN ASILDI: Orhan Çelebi, İstanbul'un II. Mehmed tarafından kuşatılması sırasında 600 kadar adamı ile şehrin Osmanlıya karşı savunmasında yer aldı. Adamlarını Yedikule'nin deniz tarafındaki surları ile Yenikapı'ya doğru olan sur silsilesinde konuşlandırdı. Şehzade Orhan İstanbul düştükten sonra keşiş kılığında şehri terk etmeye çalışırken yakalanıp idam edildi.

İSMAİL DEMİRCİ KİMDİR: İsmail Demirci, 13 Kasım 1984 tarihinde Ankara'da doğmuştur. Üniversitede bilgisayar programcılığı okudu ve bilgisayar programcısı olarak mezun oldu. Konservatuvara girmeden önce çok başka işler yaptı.

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünden 4 yılda mezun oldu. 2012 yılında başrolünde Necati Şaşmaz'ın oynadığı "Kurtlar Vadisi Pusu" dizisine girerek 'Polat Alemdar'ın adamları arasındaki 'Erkan'ı canlandırdı. Dizide Gürkan Uygun'un canlandırdığıMemati karekterini vurarak öldürdü.

2013 yılında "Ben Onu Çok Sevdim" adlı dizide Mehmet Aslantuğ, Birce Akalay, İdil Fırat, Şemsi İnkaya, Ege Aydan, Kerem Alışık gibi oyuncularla birlikte oynadı.

2014 yılının kasım ayında vizyona girecek "Tut Sözünü" adlı sinema filminde rol aldı.

2014 yılında "Kod Adı Reaksiyon" adlı dizinin başrollerinde Erdal Beşikçioğlu,İbrahim Çelikkol, Selen Soyder, Nehir Erdoğan, İsmail Demirci ve Yurdaer Okur oynadı.

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