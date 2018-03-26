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Seda Sayan bugün neden yok RTÜK 26 mart kararı

Seda Sayan bugün neden yok RTÜK 26 mart kararı

Seda Sayan bugün neden yok, 26 Mart Seda Sayan neden yayınlanmadı soruları merak konusu oldu. Haftaiçi her gün 15.00-18-30 saatleri arasında canlı olarak yayınlanan Seda Sayan'la programını izlemek için TV'yi açanlar programı göremedi. Peki Seda Sayan bugün neden yok, yarın 27 Mart Salı günü Seda Syan programı var mı? RTÜK kararı

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Eklenme Tarihi: 26-03-2018 15:40 - Güncelleme: 26-03-2018 15:40

Seda Sayan bugün neden yok, 26 Mart Seda Sayan neden yayınlanmadı soruları merak konusu oldu. Haftaiçi her gün 15.00-18-30 saatleri arasında canlı olarak yayınlanan Seda Sayan'la programını izlemek için TV'yi açanlar programı göremedi. Peki Seda Sayan bugün neden yok, yarın, 27 Mart Seda Syan programı var mı? RTÜK kararı.

Seda Sayam 5 Mart'ta canlı yayında geçen diyaloğlardan dolayı RTÜK'e şikayet edilmiş ve programına durdurma kararı verilmişti.

PEKİ PROGRAMDA NELER OLMUŞTU: Programında "Sperm bankasından çocuk sahibi olur musunuz?" sorusunu cevaplayan eski manken Ece Gürsel'e "Kız yazık, ne inşaat işçileri var! Günah, onlar insan değil mi? Doğurmak için ne bekliyorsun? Adamın genleri uygun, güzel adam, iyi adam, sırım gibi maşallah! Tuttuğunu koparıyor! Yap çocuğu, ne var!’ İnşaatlara git" demişti. Sayan'a tüm Türkiye'den tepki yağdı. Sayan'ın sözleri üzerine RTÜK de harekete geçti ve "Seda Sayan'la" isimli programda inşaat işçilerine yönelik tepki çeken sözler için kanala 5 kez program durdurma cezası verdi. Sayan'ın inşaat işçilerini hedef alan sözleri nedeniyle İnşaat İşçileri Sendikası ve vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde 400'ün üzerinde şikayetin ulaştığı öğrenildi.

RTÜK'ün bugün gerçekleştirilen toplantısında, Show TV'de 5 Mart'ta yayınlanan "Seda Sayan'la" programında sunucu Seda Sayan'ın kamuoyunun tepkisini çeken inşaat işçilerine yönelik ifadeleri ele alındı.

Üst Kurul, söz konusu yayında programın konuğu manken Ece Gürsel'in sperm bankasından çocuk sahibi olmak konusundaki ifadeleri üzerine, Sayan'ın "Ne gerek var inşaat işçileri var ya" sözleri nedeniyle kanala en üst seviyeden ceza olan 5 kez program durdurma müeyyidesinin uygulanmasına karar verdi.

Ceza, 6112 sayılı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayın Hizmetleri Hakkında Kanun'un 8. maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinde yer alan "Toplumun milli ve manevi değerlerine, genel ahlaka ve ailenin korunması ilkesine aykırı olamaz" hükmünün ihlal edilmesi sebebiyle uygulandı.

Öte yandan Seda Sayan'ın inşaat işçilerine yönelik sözleri için hem İnşaat İşçileri Sendikası hem de vatandaşlardan RTÜK'e son birkaç günde yüzlerce şikayetin ulaştığı öğrenildi. Üst Kurul, bu kapsamda 400'ün üzerinde şikayet aldı.

Seda Sayan yanlış anlaşıldığını dile getirip şu açıklamayı yapmıştı...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 26 Mart 2018 15:47 toplumun yüz karaları

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