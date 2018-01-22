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Savaşçı son bölüm neler oldu 29.yeni bölüm Temo'nun ikizi mi var?

Savaşçı son bölüm neler oldu 29.yeni bölüm Temo'nun ikizi mi var?

Savaşçı yayınlanan son bölümü büyük ilgiyle izlendi. Fox Tv'de dün ekrana gelen Savaşçı'nın 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Son bölümde Anıtkabir sahnesi Savaşçı'ya damga vurmuştu. Peki 28 Ocak 2018 Pazar günü ekrana gelecek olan Savaşçı 29.yeni bölümde neler olacak?

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Eklenme Tarihi: 22-01-2018 12:37 - Güncelleme: 22-01-2018 12:37

Fox Tv'de pazar günleri ekrana gelen ve reyting rekorları kıran Savaşçı 29.yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Savaşçı 28. bölümü ile heyecan dolu bir bölüme sahne oldu. Fox Tv ekranlarının ilgi ile takip edilen dizisi Savaşçı 28. bölümde Temo’yu ele geçiren Kılıç Timi, Kürşat’ın hamlesiyle şok oldu.

Savaşçı'nın 29.yeni bölüm fragmanında Temo'nun ikizi ortaya çıktı. Hapishanede olan Temo'nun ikizi merak uyandırdı.  Kimileri Temo'nun bir nedenden ötürü serbest bırakıldığı ve yüzünde yara olan Temo'nun aslında bir ikinci kişilik olduğunu düşünüyor. Kimileri ise Temo'nun geçmişte bu dünyada benden iki tane var sözüne dayanarak Temo'nun ikizi olduğunu düşünüyor.

ALBAY KOPUZ ÖLECEK Mİ?

Savaşçı 29. bölüm fragmanında Albay Kopuz'un kahvesine zehir konduğu görülüyor. Yoksa Savaşçı yeni bölümde Albay Kopuz ölecek mi? Dizinin en dikkat çeken karakterlerinden olan Albay Halil İbrahimö Kopuz' canlandıran Murat Serezli diziden ayrılacak mı merak edilyor? İşte bol çatışma sahnesi barındıran ve kafaları karıştıran Savaşçı yeni bölüm fragmanı.

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