Savaşçı 39. bölüm fragmanı nefesler tutulacak

FOX TV'de pazar akşamları ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralara yerleşmeyi başaran Savaşçı dizisi, son bölümüyle yine izleyicileri ekrana kilitledi. Herkes şimdiden Savaşçı 39. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI? Yüzbaşı Kağan, Yüzbaşı Haydar ve Astsubay Bayram, tam anlamıyla bir ölüm tuzağına çekilmişlerdir. Haberi alan Kılıç Timi büyük bir şok yaşasa da, onları cehennemden çekip almak için hemen harekete geçerler. Fakat ağır saldırı altında kalan silah arkadaşlarının akibeti meçhuldür. General Kutalmış ve Albay Kopuz yapılan bu saldırı karşısında asla taviz vermeyecek ve neye mal olursa olsun bedeli ödetilecektir.

Bu arada ulaşılan bilgiler doğrultusunda, Kuzgun’un yeni bir terör kampı kurmak için çalıştığı ortaya çıkar. General ve Albay, teröristleri durdurmak için planlarını devreye sokar.

SAVAŞÇI 39. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 39. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 39. yeni bölüm fragmanı yayınlandığı andan itibaren buradan izleyebilirsiniz.