Savaşçı 33. bölüm fragmanı son bölüm yıktı geçti

FOX Tv'nin pazar günleri ekrana gelen ve yayınlandığı gün reytinglerde üst sıralarda olmayı başaran dizisi Savaşçı, son bölümüyle yine izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başardı. Herkes şimdiden Savaşçı dizisi 33. yeni bölüm fragmanını merak etmeye başladı.

SAVAŞÇI SON BÖLÜMDE NELER OLDU? Galip, düşmanın arasına sızar. Tim, Galip’i oradan çıkarabilmek için bir operasyon başlatır. Bordo Bereliler’e köy kadınlarından da büyük destek gelir.

SAVAŞÇI KONUSU: Savaşçı, dünyanın en zor şartlarında görev yapan, akla gelebilecek tüm güçlüklere katlanan adanmış kahramanların, “Bordo Berelilerin” hikayesi...

Hikaye, bir dönem Bordo Berelilerin seçkin birliklerinden olan ünlü Kılıç Timi, komutanları Albay Halil İbrahim Kopuz ve Yüzbaşı Kağan Bozok’un hapisten çıkıp tekrar timi toplamaları ve göreve dönüşleriyle başlar. Üstün beceri, görev duygusu ve sonsuz vatan sevgisiyle Kılıç Timi, ülkenin ihtiyaç duyduğu her noktada görev alacak, Türkiye’nin sıkılmış yumruğu, bükülmez bileği olacaktır.

Aşklarını, özlemlerini, yaşadıkları türlü zorlukları omuzlarında taşıyan bu genç adamlar, kendilerini adadıkları vatan için her şeylerini fedaya hazırdırlar.

Çünkü onlar için, “söz konusu vatansa, gerisi teferruattır..!”

SAVAŞÇI 33. BÖLÜM FRAGMANI: Savaşçı 33. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Savaşçı 33 yeni bölüm fragmanı yayınlandığı zaman haberimizden izleyebilirsiniz.

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