Şanlıurfa'da zırhlı araç sele kapıldı! 2 asker kayıp

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde nöbet değişimine giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, şiddetli sağanak sonucu taşan dere suyuna kapılıp devrildi. Araçtaki askerlerden 2'si sudan çıkarken, 2'si ise suya kapılıp kayboldu. Arama ve kurtarma çalışması sürüyor. Genelkurmay, kayıp 2 askere henüz ulaşılamadığını açıkladı.

Olay, dün gece, Suriye sınırındaki Akçakale- Ceylanpınar kara yolunda bulunan Koçar Deresi'nde meydana geldi. 2'nci Hudut Tabur Komutanlığı'na bağlı 4'üncü Bölük'ten nöbet değişimi için Yeşiltepe Karakolu'na giden 4 askerin bulunduğu zırhlı personel taşıyıcı, sağanak nedeniyle taşan dere suyuna kapıldı.

ASKERLER SELE KAPILDI: Askerlerden 2'si, devrilen askeri araçtan kendi imkanlarıyla çıkarken, diğer 2'si de sel suyuna kapılıp, gözden kayboldu. Askerlerin nöbet değişimine gelmemesi üzerine durumun fark edilmesinin ardından arama ve kurtarma çalışmaları başlatıldı.

SU ALTI DALGIÇLAR BÖLGEYE SEVK EDİLDİ

Su altı dalgıç polislerinin de sevk edildiği bölgeye gelen Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, yetkililerden bilgi aldı. Arama- kurtarma çalışmalarına devam ediliyor.

GENELKURMAY'DAN AÇIKLAMA: Genelkurmay Başkanlığı tarafından Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sele kapılıp kaybolan 2 askere halen ulaşılamadığı bildirildi. Genelkurmay Başkanlığından saat 16:00 sularında yapılan açıklamada, "18 Şubat 2018 tarihinde, 3'ncü Hudut Alay Komutanlığına (Akçakale/Şanlıurfa) bağlı bir Hudut Karakolu bölgesindeki yoğun yağışın sele dönüşmesi nedeniyle, bölgede nöbet görevini sürdüren iki personele halen ulaşılamamıştır. Söz konusu iki personeli arama çalışmaları devam etmektedir" denildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR: Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde, sele kapılıp, devrilen araçta kaybolan 2 askerin bulunması için başlatılan çalışmalara devam ediliyor. Polis ekipleri, su altı arama timi ve bölge sakinlerinin de destek verdiği aramalarda, iş makineleri de kullanılıyor. Vali Abdullah Erin, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali ve İl Jandarma Komutanı Albay Nuri Öztürk'ün de inceleme yaptığı bölgede, sağlık görevlileri de hazır bekletiliyor.