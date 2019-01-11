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Samsung'dan heyecanlandıran Galaxy S10 paylaşımı!

Samsung'dan heyecanlandıran Galaxy S10 paylaşımı!

Tekonloji devi Samsung, kullanıcıları heyecanlandırmak adına S10 için ufak bir paylaşımda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 11-01-2019 03:35 - Güncelleme: 11-01-2019 03:35

Samsung'un merakla beklenen Galaxy S10 telefonunun ayak sesleri yavaş yavaş duyulmaya başladı. Yaklaşık iki ay içerisinde resmi olarak tanıtılması beklenen S10, bizlere oldukça havalı özellikler sunacak gibi duruyor.

Samsung, kullanıcıları heyecanlandırmak adına S10 için ufak bir paylaşımda bulundu. Infinity-O ekranlı S10'a göndermede bulunan marka, ekrana gömülü kamera teknolojisini de ilk kez açığa çıkaracak. 

Paylaşılan görüntü bizlere pek bir şeyler sunmuyor ancak dikkatli bakarsanız ekran çentiği olmayan panelleri rahat bir şekilde görebilirsiniz. Ortaya çıkan son iddialara göre S10, üç farklı versiyon ile karşımıza çıkacak. 

5.8 inçlik S10 Lite, 6.1 inçlik S10 ve 6.4 inçlik S10 Plus modelleri ile birlikte karşımıza çıkacak olan modellerin haliyle donanımsal bakımdan da farklılık sunmayı bekleniyor. Samsung'un ilk 5G destekli telefonu olma özelliğini de taşıyacak olan S10 hakkında henüz net bir bilgi mevcut değil.

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