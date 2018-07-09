Samsun'da park yeri kavgası: 1 ölü, 1 yaralı

İddiaya göre, Pazar Mahallesi'nde bulunan Saathane Meydanı yakınlarındaki bir fırının önünde Emniyet Müdürlüğü İlyasköy Polis Merkezi'nde görevli polis memuru A.Y. ile burada bekleyen Rasim Sabah (34) ve Fatih Cepniler (36) arasında otopark yüzünden tartışma çıktı.

Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesi üzerine A.Y, Sabah ve Cepniler'e tabancayla ateş etti.

Yaralanan Sabah ve Cepniler olay yerine çağrılan ambulansla Gazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Rasim Sabah, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şüpheli A.Y olayın ardından çevredeki vatandaşların tepkisi üzerine bir iş yerine girdi.

A.Y, bir süre sonra iş yerinden çevik kuvvet ekiplerinin yardımıyla çıkarılarak gözaltına alındı.