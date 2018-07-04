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Samanyolu'nun bir ucundan diğerine ışık hızıyla 200 bin yılda gidilebilir

Samanyolu'nun bir ucundan diğerine ışık hızıyla 200 bin yılda gidilebilir

Samanyolu Galaksisi'nin bir ucundan diğerine gitmenin, ışık hızıyla 200 bin yıl süreceği bildirildi.

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Eklenme Tarihi: 04-07-2018 03:40 - Güncelleme: 04-07-2018 03:40

Samanyolu Galaksisi'nin bir ucundan diğerine gitmenin, ışık hızıyla 200 bin yıl süreceği bildirildi. İddianın sahibi ise Space adlı bir site. 

Space adlı sitenin, haberine göre, Kanarya Adalarındaki Astrofizik Enstitüsünden gök bilimcilerin araştırması, Samanyolu'nun varsayılan sınırı dışındaki yıldızların, diskin içindekilerle benzer yapıya sahip olduğunu gösterdi. 

Yıldızlardaki ağır metallerin miktarını incelerken bu şaşırtıcı keşfi yapan gök bilimciler, Samanyolu diskinin sanılandan daha büyük olduğu ve ışık hızında seyahat eden bir uzay gemisiyle galaksiyi baştan başa geçmenin 200 bin yıl süreceği sonucuna vardı. 

Geçmişte yapılan araştırmalar, bu yolculuğun 100 bin ila 160 bin ışık yılı süreceğini öngörmüştü. Martin Lopez-Corredoira liderliğindeki araştırmanın ayrıntıları, "Astronomy & Astrophysics" dergisinde yayımlandı. 

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