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Sağlık Bakanlığı'ndan Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı'ndan Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, Almanya'dan Türkiye'ye getirilen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın sağlık durumu hakkında açıklama yaptı. Bakanlık, Baykal'ın sağlık durumunun iyi olduğunu tedavisinin sürdüğünü duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 21-03-2018 19:43 - Güncelleme: 21-03-2018 19:43

Almanya'dan getirilen CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam ediliyor.

Beyin damarlarındaki tıkanıklık nedeniyle yoğun bakımda tedavi görüp daha sonra Almanya'ya giden CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal, Türkiye'ye döndü. Baykal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatı üzerine Almanya'ya gönderilen ambulans uçakla Türkiye'ye getirildi.

3.5 ay sonra Türkiye'ye dönen eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal'ın tedavisine Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde devam edilecek.

SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA

Baykal sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanlığı'dan da açıklama geldi. Açıklamada, Baykal'ın Palyatif Kliniğine kabul edildikten sonra anesteziyoloji ve reanimasyon, fizik tedavi, kardiyoloji, göğüs hastalıkları öğretim üyeleri tarafından değerlendirildiği belirtilerek, "Sayın Deniz Baykal'ın genel durumu iyi, bilinci açık durumdadır. Mevcut durumu doğrultusunda gerekli tıbbi tedavisi ve bakımı devam etmektedir. Fizik tedavi bölümü tarafından fizyoterapi programı uygulanmaya başlamıştır." ifadesi kullanıldı.

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